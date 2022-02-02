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​Банк «Зенит»​ запустил премиальный вклад «Ультра»

02.02.2022 21:59
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» запустил новый премиальный вклад «Ультра» со ставкой до 9,1% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 5 млн рублей. Вклад можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет, сообщили в кредитной организации.

«Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пролонгация возможна на условиях продукта «Высокий доход Премиум». Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Для открытия вклада необходимо внести новые денежные средства в размере более 5 млн рублей», — уточнили в банке.

В течение срока действия вклада клиентам предлагается на льготных условиях «Карта привилегий» Mastercard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum, а также Mastercard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание карт осуществляется в соответствии с действующими в банке «Зенит» условиями и тарифами, добавили в финучреждении.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

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ugor
ugor
03.02.2022 10:15
<p>Отдать им 5 миллионов?)))) А потом получить 1,4!</p>
1

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