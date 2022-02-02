​Банк «Зенит»​ запустил премиальный вклад «Ультра»

Банк «Зенит» запустил новый премиальный вклад «Ультра» со ставкой до 9,1% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 5 млн рублей. Вклад можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет, сообщили в кредитной организации.



«Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пролонгация возможна на условиях продукта «Высокий доход Премиум». Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Для открытия вклада необходимо внести новые денежные средства в размере более 5 млн рублей», — уточнили в банке.

В течение срока действия вклада клиентам предлагается на льготных условиях «Карта привилегий» Mastercard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum, а также Mastercard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание карт осуществляется в соответствии с действующими в банке «Зенит» условиями и тарифами, добавили в финучреждении.