Исследование: треть бизнесменов готовы передать компанию детям

Около трети (31%) собственников планируют передать бизнес следующему поколению, 17% предпринимателей — продать компанию, а 9% — выйти на IPO, передать компанию в траст или другим образом привлечь инвесторов, но большинство (43%) частных компаний не имеют специальных механизмов преемственности, показало исследование аудиторско-консалтинговой организации EY «Частный и семейный бизнес в России», там уверены, что в ближайшие годы произойдет самый серьезный в экономике страны переход капитала от одного поколения владельцев к другому, так как бизнесмены, сделавшие состояние в 1990-е и 2000-е, приближаются к преклонному возрасту, пишут «Ведомости».

Собственники, особенно среднего бизнеса, часто являются генеральными или коммерческими директорами – создавали компанию с нуля, глубоко погружены в операционные процессы, но наследники зачастую не готовы к такому уровню ответственности, и есть опасения, что они не справятся, отметила партнер юрфирмы FTL Advisers Дарья Невская.

По словам экспертов, при жизни организовать преемственность можно дарением долей в компании наследникам, которым можно доверить управление, либо созданием трастовых структур, однако они провоцируют дополнительные налоги; но их можно минимизировать, например, если непропорционально распределять прибыль компании.

Лента новостей Мишустин: новый закон о наследственных фондах поможет урегулировать конфликты интересов В случае необходимости предприниматели также смогут определять, кто из наследников «должен получить чуть больше или чуть меньше — в зависимости от того, какой вклад в том числе и дети, и родственники вносят в этот общий бизнес», пояснил Мишустин. 14.01.2022 13:40

Активное участие представителей следующего поколения в бизнесе важно с точки зрения их готовности в будущем принять управление на себя: почти в половине компаний (43%) работают члены семьи, в 26% случаев — на руководящих должностях, несколько владельцев компаний отметили, что следующее поколение должно заслужить право работать в компании, получив опыт в другом бизнесе, либо сделать карьеру в семейной компании, начиная с нижних ступеней; у 59% компаний есть независимые директора, у которых нет родственных связей с собственниками компании, а партнеры по бизнесу и члены семьи могут иметь разные взгляды на развитие компании; 61% респондентов ответили, что в их организации согласованы миссия и ценности, 64% признают отсутствие специальных механизмов урегулирования спорных ситуаций и конфликтов, акционерное соглашение заключили лишь 9% опрошенных, полагают эксперты EY.

Как считает партнер EY Private, руководитель группы по работе с частными компаниями в России Алина Лаврентьева, лучше прописывать все правила и нюансы в официальных документах, это могут быть завещания, брачные договоры, трудовые соглашения с сотрудниками, если речь идет о менеджменте, в опционах можно прописывать все вопросы собственности, доли бизнеса и так далее; еще один механизм – создание специальных структур, например фондов, в уставных документах которых можно отдельно прописать обязанности семьи, менеджмента, собственников бизнеса и другие вопросы.