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Мосгорсуд признал законным арест владелицы Банка БКФ Миримской

07.02.2022 21:41
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Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС
Темы
Банк БКФ

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест экс-владелицы компании «Русский продукт» и ключевой собственницы Банка БКФ Ольги Миримской, обвиняемой в даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Миримской. Постановление об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным», — сказала собеседница агентства.

Миримской вменяют дачу крупной взятки в 2017 году следователю подмосковного управления Следственного комитета РФ Юрию Носову, участвовавшему в деле о похищении ее ребенка, где она была потерпевшей. Носов также арестован, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки).

ТАСС напоминает, что в 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в список 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 100 млн долларов, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.

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