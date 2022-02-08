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Исследование: 15% компаний планируют увеличить число удаленных сотрудников

08.02.2022 11:20
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Время прочтения: 1 минута
Исследование: 15% компаний планируют увеличить число удаленных сотрудников
Автор
Зоя Васютченко, Банки.ру
Зоя Васютченко Банки.ру
Иллюстрация
dpa/picture-alliance/ТАСС
Источник
Banki.ru

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России, говорится в исследовании SuperJob. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17% и 16% соответственно.

Сегодня сотрудники на «удаленке» есть в 51% компаний, в четырех из десяти компаний на дому работает более 30% персонала. В Москве дистанционный труд используют двое из трех работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний. Чаще всего на «удаленке» оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.

Всего две-три недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

 01.02.2022 15:51

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