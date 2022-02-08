Исследование: 15% компаний планируют увеличить число удаленных сотрудников

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России, говорится в исследовании SuperJob. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17% и 16% соответственно.

Сегодня сотрудники на «удаленке» есть в 51% компаний, в четырех из десяти компаний на дому работает более 30% персонала. В Москве дистанционный труд используют двое из трех работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний. Чаще всего на «удаленке» оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.

Всего две-три недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.