Минтруд рекомендовал работодателям перевести на «удаленку» максимум сотрудников

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — сообщили в министерстве.

В Минтруде отметили, что число работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется работодателем самостоятельно, исходя из возможностей работодателя и работников.

Как подчеркнули в министерстве, перевод работника на «удаленку» не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. «Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года», — напомнили в пресс-службе.

По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают порядка 3 млн человек.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 378,4 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 986 913 случаев заражения, умерли 332 012 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.