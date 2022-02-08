Треть заемщиков не имеют возможности взять в долг у банков

Чуть менее трети (30%) заемщиков практически не имеют шансов получить в долг у банков из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР), пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На их долю приходится всего 8,1% одобрений заявок на потребкредиты.

С 1 января этого года все квалифицированные БКИ перешли на единую шкалу расчета кредитного рейтинга заемщиков. Ранее бюро применяли свои сетки. Например, в НБКИ шкала включала 850 баллов, а в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) — 1 245. Новая единообразная шкала кредитного рейтинга рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов и обозначается на цветовой шкале, отражающей различные категории. Красный цвет соответствует низкой степени кредитоспособности (1–179 баллов), желтый — средней (180–623), светло-зеленый — высокой (624–912), ярко-зеленый — очень высокой (913–999). Также БКИ должны указывать факторы, которые в наибольшей степени повлияли на показатель рейтинга заемщика.

По замыслу регулятора, подобное единообразие и наглядность позволяют гражданам оценить свое кредитное благополучие. Очевидно, чем выше рейтинг, тем ниже риск заемщика для банков, что повышает вероятность получить в долг. НБКИ на основе своих данных оценило шансы людей с разной степенью кредитоспособности на новые потребкредиты. Так, на долю заемщиков с наименьшим ПКР (30%) приходится лишь 8,1% одобрений. Учитывая, что среднее значение положительных решений в 2021 году находилось на уровне 35,1%, шансы у таких людей получить потребкредит в банке минимальны. Также менее среднего значения (24,8%) — вероятность у заявителей со средним рейтингом (тоже 30% заемщиков). То есть почти две трети россиян имеют мало шансов на одобрение их кредитной заявки.

Как свидетельствуют данные НБКИ, еще 30% заявителей имеют высокий рейтинг, и доля одобренных заявок на этом уровне уже существенно выше — 44,9%. И только 10% россиян с наивысшим ПКР имеют хорошие шансы получить кредит. Им банки одобряют 63% заявок.

Обычно самый высокий рейтинг получают те заемщики, которые имеют не менее одного крупного или несколько средних кредитов, погашенных без просрочек, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Правда, даже наличие просрочки не является препятствием для получения высшего балла, если она была в далеком прошлом и не превышала 30 дней, отметил он. Для получения самого низкого рейтинга заемщикам придется «потрудиться»: взвалить на себя большую долговую нагрузку, допускать просрочки, частить с заявками, по которым банки принимают отрицательные решения.

«Впрочем, процент отказов всегда довольно высок, — рассказал Алексей Волков. — Тем более кроме качества кредитной истории есть много других критериев — например, наличие стажа работы, стабильного поступления доходов, показатель долговой нагрузки. Поэтому для группы заемщиков даже с высшим уровнем кредитного рейтинга процент отказа будет довольно ощутим — 30–40%».

С этим согласен и гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он обратил внимание на то, что рейтинг отражает лишь ретроспективу обслуживания кредитов или займов, а также частоту обращения за ними. «Наличие высокого балла отнюдь не гарантирует, что банк примет положительное решение по заявке. Точно так же, как и низкий балл — не приговор в плане возможности взять кредит. У заемщика, например, может оказаться имущество — автомобиль, квартира, которое банк готов будет принять в качестве залога», — подчеркнул он.