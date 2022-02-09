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Банк «Платина» намерен подать апелляцию на решение арбитража по иску об отзыве лицензии

09.02.2022 17:09
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2 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Платина

Банк «Платина» намерен подать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску кредитной организации против отзыва ее лицензии. Об этом сообщает связанная с банком система платежей «КиберПлат».

Заседание столичного арбитража по иску, в рамках которого кредитная организация оспаривала приказы ЦБ РФ об отзыве ее лицензии и введении временной администрации, состоялось 2 февраля 2022 года. Суд тогда отклонил заявление «Платины» о признании приказов регулятора недействительными.

Как указывает «КиберПлат», в ходе судебного заседания юристы адвокатского бюро «Трубор», представляющие банк, заявили, что все нарушения законодательства, указанные в качестве основания для отзыва лицензии, не являются нарушениями как таковыми либо являются техническими или малозначительными нарушениями.

Адвокаты, ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ, подчеркивают, что отзыв у банка лицензии представляет собой «исключительную меру воздействия», которая может быть применена только при грубых и неоднократных нарушениях законодательства, создающих существенную угрозу охраняемым законом правоотношениям.

По сведениям «КиберПлата», на заседании суда Банк России в качестве первого и главного нарушения, влекущего отзыв лицензии, указал неинформирование бенефициара и председателя совета директоров банка «Платина» Андрея Грибова об операциях по его банковской карте посредством СМС. Представители банка пояснили суду: в связи с тем, что сам бенефициар просил не направлять ему СМС-уведомления, данная информационная услуга была отключена.

Другим примером нарушения законодательства Центробанк назвал несвоевременный ответ на запрос Росфинмониторинга, являются ли два конкретных лица клиентами банка «Платина». «В ответе, отправленном с некоторой задержкой, банк указал, что названные лица никогда не являлись его клиентами. При этом сам Росфинмониторинг, привлеченный к участию в деле, не заявлял о каких-либо претензиях к банку «Платина», — говорится в релизе «КиберПлата».

«В ходе прений Банк России, вопреки разъяснениям Конституционного суда РФ, занял позицию о том, что любое, даже самое незначительное и формальное, нарушение федерального закона № 115-ФЗ дает регулятору право по своему (и только по своему) усмотрению на отзыв лицензии, — указывает связанная с «Платиной» система платежей. — Позиция Банка России, направленная на вывод своих решений об отзыве банковских лицензий из-под судебного контроля, создает условия для правового произвола в отрасли. А судебная практика (дело ЮМК Банка № А40-65046/21) подтверждает, что такой подход ЦБ РФ противоречит Конституции».

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Центробанка на решение о незаконности отзыва лицензии у краснодарского ЮМК Банка. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

 25.01.2022 21:59

«Отказ Арбитражного суда Москвы в признании недействительными приказов Банка России идет вразрез с позицией Конституционного суда РФ, и в ближайшее время банк «Платина» подаст апелляционную жалобу на решение суда», — сказано в релизе.

Напомним, лицензия у КБ «Платина» была отозвана 17 сентября 2021 года. О подаче банком иска к Центробанку с целью оспорить отзыв лицензии стало известно в октябре. Система «КиберПлат» подчеркивала, что банк никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов, что было указано Центробанком в числе причин отзыва лицензии. Регулятор, в свою очередь, отмечал, что КБ «Платина» «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

В декабре компания «КиберПлат» сообщала, что юристы из МГУ пришли к выводу о незаконности отзыва лицензии у «Платины».

Вскоре после отзыва лицензии у «Платины» бенефициар и бывший глава совета директоров банка Андрей Грибов подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Также система «КиберПлат», чьи расчеты обслуживал банк «Платина», сообщала о зависших платежах 518 тыс. россиян. ЦБ опубликовал в этой связи разъяснения, в частности сообщил о формировании временной администрацией реестра платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат», но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств. В продолжение публичного спора компания заявила, что «информация обо всех платежах, внесенных гражданами как до, так и после отзыва лицензии у КБ «Платина», была передана банку системой «КиберПлат» в автоматическом режиме и находится в распоряжении временной администрации».

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2021 года запустил процедуру принудительной ликвидации банка «Платина».

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Комментарии

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user-50187213651
11.02.2022 14:52
<p>Присоединяюсь к предыдущему комментарию и желаю Платине успеха и удачи. Отстаивать свою позицию надо в любом случае! Тем более когда тебя прямо поддерживает КС РФ. «Отказ Арбитражного суда Москвы в признании недействительными приказов Банка России идет вразрез с позицией Конституционного суда РФ»</p>
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