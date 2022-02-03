Арбитраж отказал банку «Платина» по иску против отзыва лицензии

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка «Платина» о признании недействительным приказа ЦБ об отзыве лицензии у кредитной организации. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Напомним, лицензия у КБ «Платина» была отозвана 17 сентября 2021 года, а в октябре стало известно о подаче банком иска к Центробанку с целью оспорить отзыв лицензии. Связанная с банком система платежей «КиберПлат» подчеркивала, что банк никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов, что было указано Центробанком в числе причин отзыва лицензии. Регулятор, в свою очередь, отмечал, что КБ «Платина» «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

В декабре компания «КиберПлат» сообщала, что юристы из МГУ пришли к выводу о незаконности отзыва лицензии у «Платины».

Вскоре после отзыва лицензии у «Платины» бенефициар и бывший глава совета директоров банка Андрей Грибов подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Также система «КиберПлат», чьи расчеты обслуживал банк «Платина», сообщала о зависших платежах 518 тыс. россиян. ЦБ опубликовал в этой связи разъяснения, в частности сообщил о формировании временной администрацией реестра платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат», но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств. В продолжение публичного спора компания заявила, что «информация обо всех платежах, внесенных гражданами как до, так и после отзыва лицензии у КБ «Платина», была передана банку системой «КиберПлат» в автоматическом режиме и находится в распоряжении временной администрации».



Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2021 года запустил процедуру принудительной ликвидации банка «Платина».