«КиберПлат»: юристы из МГУ пришли к выводу о незаконности отзыва лицензии у банка «Платина»

Отзыв лицензии у банка «Платина» был незаконным ввиду отсутствия юридического состава правонарушения — к такому выводу пришли на юридическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает связанная с банком система платежей «КиберПлат».

«Ученые МГУ, являющиеся экспертами в области банковского, корпоративного и предпринимательского права, провели развернутый анализ предписаний Банка России, направленных в адрес КБ «Платина», нормативных актов, иных законодательных документов, правовой литературы и судебной практики, связанной с рассматриваемой тематикой. Эксперты дали комплексную оценку ситуации в развернутой исследовательской части документа, по итогам которой был сделан однозначный вывод об отсутствии у Банка России правовых оснований для отзыва лицензии у коммерческого банка «Платина», — говорится в сообщении.

По данным системы «КиберПлат», юристы указали, что «в силу несущественности или малозначительности нарушений, совершенных ООО «КБ «Платина», отсутствия в действиях ООО «КБ «Платина» юридического состава правонарушения, предусмотренного пунктом 6.1 части 1 статьи 20 закона о банках, ввиду отсутствия неоднократности нарушений, несоразмерности меры воздействия, избранной Банком России, природе и характеру совершенных нарушений со стороны ООО «КБ «Платина» приказ Банка России от 17 сентября 2021 года № ОД-1938 не соответствует требованиям действующего законодательства и является незаконным».

Ранее незаконность отзыва лицензии у КБ «Платина» подтвердил экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы», указывает «КиберПлат».

Напомним, что Арбитражный суд Москвы 18 ноября этого года запустил процедуру принудительной ликвидации банка «Платина». Ранее система «КиберПлат» заявляла, что проведенное временной администрацией обследование финансового состояния банка «Платина» на дату отзыва его лицензии — 17 сентября текущего года — выявило отсутствие признаков несостоятельности кредитной организации.

При этом в октябре стало известно о подаче банком «Платина» иска к Центробанку с целью оспорить отзыв лицензии. В компании «КиберПлат» подчеркивали, что банк никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов, что было указано Центробанком в числе причин отзыва лицензии. Регулятор, в свою очередь, отмечал, что КБ «Платина» «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Также система «КиберПлат», чьи расчеты обслуживал банк «Платина», сообщала о зависших платежах 518 тыс. россиян. ЦБ опубликовал в этой связи разъяснения, в частности сообщил о формировании временной администрацией реестра платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат», но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств. В продолжение публичного спора компания заявила, что «информация обо всех платежах, внесенных гражданами как до, так и после отзыва лицензии у КБ «Платина», была передана банку системой «КиберПлат» в автоматическом режиме и находится в распоряжении временной администрации».



Вскоре после отзыва лицензии у «Платины» бенефициар и бывший глава совета директоров банка Андрей Грибов подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.