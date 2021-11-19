Арбитражный суд Москвы запустил процедуру принудительной ликвидации банка «Платина». О судебном решении от 18 ноября сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Ранее связанная с банком система платежей «КиберПлат» заявила, что проведенное временной администрацией обследование финансового состояния банка «Платина» на дату отзыва его лицензии — 17 сентября текущего года — выявило отсутствие признаков несостоятельности кредитной организации.

При этом в октябре стало известно о подаче банком «Платина» иска к Центробанку с целью оспорить отзыв лицензии. В компании «КиберПлат» подчеркивали, что банк никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов, что было указано Центробанком в числе причин отзыва лицензии. Регулятор, в свою очередь, отмечал, что КБ «Платина» «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Также система «КиберПлат», чьи расчеты обслуживал банк «Платина», сообщала о зависших платежах 518 тыс. россиян. ЦБ опубликовал в этой связи разъяснения, в частности сообщил о формировании временной администрацией реестра платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат», но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств. В продолжение публичного спора компания заявила, что «информация обо всех платежах, внесенных гражданами как до, так и после отзыва лицензии у КБ «Платина», была передана банку системой «КиберПлат» в автоматическом режиме и находится в распоряжении временной администрации».

Вскоре после отзыва лицензии у «Платины» бенефициар и бывший глава совета директоров банка Андрей Грибов подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.

