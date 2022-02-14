Альфа-Банк ​в рамках акции увеличил беспроцентный период ​для новых держателей кредитной карты​

Альфа-Банк увеличил до одного года беспроцентный период для всех новых держателей кредитной карты в рамках акции до 31 марта 2022 года.

Льготный период в 365 дней распространяется на операции покупок в течение 100 дней с момента оформления карты, далее действует стандартный льготный период — 100 дней на покупки и на операции перевода денежных средств в счет погашения задолженности в другом банке.



Основные условия кредитования по карте: лимит — до 500 тыс. рублей; ставка составляет от 11,99% годовых на оплату товаров и услуг и от 21,49% на выдачу наличных.

Снять наличные можно без комиссии в рамках одобренного лимита. Обслуживание карты бесплатно на весь срок ее действия, в том числе при перевыпуске по истечении срока действия.

По карте предусмотрен кэшбэк в размере 33% за покупки у партнеров — маркетплейсов, онлайн-кинотеатров и такси. Также можно оформить карту и без опции беспроцентного периода.

