Альфа-Банк ​в рамках акции увеличил беспроцентный период ​для новых держателей кредитной карты​

Альфа-Банк увеличил до одного года беспроцентный период для всех новых держателей кредитной карты в рамках акции до 31 марта 2022 года.
Льготный период в 365 дней распространяется на операции покупок в течение 100 дней с момента оформления карты, далее действует стандартный льготный период — 100 дней на покупки и на операции перевода денежных средств в счет погашения задолженности в другом банке.
Основные условия кредитования по карте: лимит — до 500 тыс. рублей; ставка составляет от 11,99% годовых на оплату товаров и услуг и от 21,49% на выдачу наличных.
Снять наличные можно без комиссии в рамках одобренного лимита. Обслуживание карты бесплатно на весь срок ее действия, в том числе при перевыпуске по истечении срока действия.
По карте предусмотрен кэшбэк в размере 33% за покупки у партнеров — маркетплейсов, онлайн-кинотеатров и такси. Также можно оформить карту и без опции беспроцентного периода.
Самые популярные бесплатные кредитные карты
|Название
|Процентная ставка
|Кредитный лимит, ₽
|Льготный период, дней
|от 9,8%
|до 1 000 000
|до 120
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Лиц.№ 1481
|от 9,9%
|до 600 000
|до 145
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Лиц.№ 3354
|от 11,9%
|до 1 000 000
|до 120
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Лиц.№ 30
|от 10,9%
|до 700 000
|до 120
|
Лиц.№ 316
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
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Лиц.№ 1326