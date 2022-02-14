Объем ФНБ вырос в январе на 45 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 февраля 2022 года составил 13 трлн 610 млрд 271,7 млн рублей, или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 174 млрд 900,1 млн долларов США. Такие данные приводятся в сообщении Минфина.

Как докладывало ведомство ранее, по состоянию на 1 января 2022 года объем ФНБ составил 13 трлн 565 млрд 347,2 млн рублей, что было эквивалентно 182 млрд 593,5 млн долларов США. Таким образом, в рублевом эквиваленте ФНБ вырос за месяц на 44 млрд 924,5 млн рублей, в долларовом — сократился на 7 млрд 693,4 млн долларов.

Уточняется, что по состоянию на 1 февраля 2022 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн британских фунтов стерлингов, 600 млрд 304,0 млн японских иен, 226 млрд 754,8 млн китайских юаней, 405 708,4 кг золота в обезличенной форме, 266,1 млн рублей, на депозитах в ВЭБе — 530 млрд 607,2 млн рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 294 млрд 846,2 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находится 138 млрд 433,9 млн рублей. В обыкновенные акции СберБанка вложено 2 трлн 996 млрд 610,4 млн рублей, «Аэрофлота» — 47 млрд 366,7 млн рублей.

По состоянию на 1 февраля 2022 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 769 млрд 873,8 млн рублей, или 112 млрд 698,1 млн долларов.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года составила отрицательную величину — минус 50,7 млн долларов, что эквивалентно минус 3 млрд 949,1 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 по 31 января 2022 года в совокупности составили 362 млрд 117,9 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 1 млрд 235,3 млн рублей, что эквивалентно 16,6 млн долларов.



Напомним, в декабре 2021 года объем ФНБ уменьшился на 320,984 млрд рублей, а за весь прошлый год немного увеличился — на 19 млрд 684,2 млн.