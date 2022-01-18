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Объем ФНБ в декабре уменьшился на 321 млрд рублей, за 2021 год вырос на 19,7 млрд

18.01.2022 14:13
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Объем Фонда национального благосостояния уменьшился в декабре на 320,984 млрд рублей, а за 2021 год немного увеличился — на 19 млрд 684,2 млн, свидетельствуют данные Минфина.

По состоянию на 1 января 2022 года объем ФНБ составил 13 трлн 565 млрд 347,2 млн рублей (или 11,7% прогнозного ВВП на 2021 год), что эквивалентно 182 млрд 593,5 млн долларов США.

Ранее Минфин сообщал, что на 1 декабря 2021 года объем ФНБ равнялся 13 трлн 886 млрд 331,2 млн рублей, что эквивалентно сумме 185,196 млрд долларов.

На 1 января 2021 года объем ФНБ составлял 13 трлн 545,663 млрд рублей, что было эквивалентно 183 млрд 357,5 млн долларов.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 257 млрд 292,5 млн рублей, что эквивалентно 3 млрд 504,2 млн долларов.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 декабря 2021 года в совокупности составили отрицательную величину — минус 227 млрд 781,6 млн рублей.

В числе прочего сообщается, что на 1 января 2022 года объем ликвидных активов ФНБ (средств на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 432 млрд 562,9 млн рублей, или 113 млрд 504,7 млн долларов (7,3% прогнозного ВВП на 2021 год).

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