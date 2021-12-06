Объем Фонда национального благосостояния уменьшился в ноябре на 58 млрд 735,3 млн рублей, свидетельствуют данные Минфина.

По состоянию на 1 декабря 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 886 млрд 331,2 млн рублей, или 12% прогнозируемого на 2021 год ВВП, что эквивалентно сумме 185,196 млрд долларов США.

Ранее Минфин сообщал, что на 1 ноября этого года объем ФНБ достигал 13 трлн 945 млрд 66,5 млн рублей (197 млрд 746,3 млн долларов в эквиваленте).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года составила отрицательную величину — минус 23,6 млн долларов, что эквивалентно минус 1 млрд 766,5 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2021 года в совокупности составили минус 163 млрд 335,6 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 252 млрд 89,6 млн рублей, что эквивалентно 3 млрд 433,7 млн долларов.



В числе прочего сообщается, что по состоянию на 1 декабря 2021 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 491 млрд 741,8 млн рублей, или 113 млрд 250,7 млн долларов (7,4% ВВП, прогнозируемого на 2021 год).