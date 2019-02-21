Пять акций с высокими дивидендами

О покупке бумаг компаний с хорошей дивидендной доходностью стоит задуматься в периоды падения рынка Фото: AndreyPopov/Depositphotos.com

Февральское снижение фондовых индексов — отличный повод подумать о покупке акций. Особенно если вы решили инвестировать в бумаги компаний с хорошими дивидендными выплатами.

Дивидендная стратегия традиционно пользуется успехом на российском рынке. И это не случайно: средняя доходность выплат отечественных эмитентов одна из самых высоких среди мировых рынков — около 6%. По этому показателю наш рынок лидирует среди других развивающихся стран. В 2019 году, по прогнозам ITI Capital, дивидендные выплаты могут составить до 10% от капитализации рынка, а доходность — рекордные 7%.

Тем более о приобретении бумаг компаний с хорошей дивидендной доходностью стоит задуматься в периоды падения рынка. Например, сейчас многие акции стоят дешевле, чем они были в конце прошлого — начале этого года. С начала февраля индекс Мосбиржи потерял около 2%. Скажем, акции Сбербанка торгуются в районе 203—204 рублей, хотя еще в начале февраля их котировки доходили до 216—217 рублей. Это означает, что инвесторы, купившие акции крупнейшего банка страны по этой цене, могли бы рассчитывать на более высокую доходность от дивидендов. С учетом прогнозов выплат 18 рублей на акцию (прогноз «Открытие Брокер») разница в доходности составит примерно 0,5 процентного пункта. Дивидендная доходность обыкновенных акций банка по текущим ценам — до 8,8%. По оценке аналитиков, доходность выплат по «префам» составит 9,4—10%.

При этом Сбербанк далеко не самый щедрый эмитент из тех, чьи бумаги торгуются на Московской бирже. Банки.ру опросил ведущих брокеров и составил топ-5 крупнейших компаний, акции которых позволят получить высокую дивидендную доходность. Однако, выбирая бумаги для вложений, стоит учитывать, что речь все-таки идет об ожиданиях, основанных на прогнозах будущих финансовых результатов компаний.

«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) — 17%

Уровень дивидендных выплат компании может оказаться рекордным за последние годы. С учетом ослабления рубля в 2018 году есть все основания рассчитывать на получение высоких дивидендов, которые могут оказаться рекордными за последние годы, считает аналитик «Финама» Василий Коновалов. По итогам девяти месяцев 2018 года «Сургутнефтегаз» заработал 598 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года чистая прибыль выросла в 7,5 раза. Как указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, компания держит огромную денежную «подушку» в долларах, что дает дополнительную защиту от девальвации. Это примерно 40 млрд долларов.

В прошлом году «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам (по итогам первого полугодия) 1,38 рубля на одну привилегированную акцию. В этом году ожидается, что выплаты могут составить около 7 рублей на акцию. С учетом текущей стоимости бумаг на рынке (около 40 рублей) потенциальная доходность дивидендов может составить 17% и выше. По уровню щедрости она опережает даже «Башнефть», дивидендная доходность «префов» которой оценивается в 14,5—15%.

НЛМК (обыкновенные акции) — 14%

Как прогнозируют аналитики инвесткомпании «Доход», в ближайший год компания может выплатить акционерам свыше 21 рубля на акцию, что соответствует доходности около 14%. В пользу инвестиций в акции НЛМК говорит сравнительно низкая долговая нагрузка. Это важно, поскольку выплаты акционерам привязаны к уровню долга компании. Также это снижает риск, что в случае падения цен на сталь (например, в результате замедления экономики Китая) компания уменьшит дивиденды. В «Финаме» отмечают, что в последние годы компания тратит на дивиденды гораздо больше средств, чем это прописано в уставе. При этом выплаты происходят четыре раза в год.

НЛМК часто сопоставляют с другими представителями отрасли, например с «Северсталью». Ожидается, что дивидендная доходность бумаг последней будет двузначной — на уровне 10—12%. Однако из-за планов компании реализовать масштабную программу капиталовложений (в 2019 году затраты могут вырасти в 2,2 раза) высоки риски, что пороговое значение чистый долг / EBITDA будет превышено и это приведет к резкому сокращению коэффициента дивидендных выплат, указывает Василий Коновалов. По той же причине достаточно рискованными остаются и вложения в акции «Мечела». Из-за значительного долга компания вынуждена тратить большую часть выручки на его обслуживание. Кроме того, из-за того что долг номинирован в валюте, при неблагоприятной динамике цен на сырье и ослаблении рубля высока вероятность ухудшения ее финансовых показателей. Тем не менее текущая дивидендная доходность привилегированных акций «Мечела» одна из самых высоких на рынке — свыше 13%.

«Татнефть» (привилегированные акции) — 12%

Укрепление иностранной валюты по отношению к рублю в прошлом году благоприятно сказалось на финансовых показателях еще одной компании из нефтегазового сектора — «Татнефти». За девять месяцев она почти удвоила чистую прибыль.

Акционеры «Татнефти» могут претендовать на 50% от чистой прибыли либо по РСБУ, либо по МСФО. По расчетам БКС, по итогам прошлого года на дивиденды может быть направлено около 63,6 рубля, прогнозы по доходности дивидендов — 12%. Однако стоит учитывать, что компания уже перечислила дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года. Тем не менее, по оценкам аналитиков, совокупные выплаты по «префам» в этом году могут сохраниться на прежнем уровне и превысить доходность в 12%. Помешать росту выплат может снижение цен на нефть, а также возможное привлечение заемного финансирования для выполнения инвестиционной программы.

«АЛРОСА» (обыкновенные акции) — 10—12%

Одна из самых щедрых компаний на российском рынке, которая готова делиться с акционерами 70% свободных денежных средств. В прошлом году чистая прибыль «АЛРОСы» выросла на 70%, тогда как уровень обязательств снизился. В «Финаме» считают, что риск увеличения долга компании минимален: цены и спрос на алмазы остаются стабильными. И даже неоднократные аварии на рудниках не вызывают у аналитиков серьезных опасений, что компании потребуются деньги для ликвидации последствий.

Дивидендная доходность акций «АЛРОСы» по итогам 2018 года — около 12%, однако в первом полугодии компания выплатила дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, суммарные выплаты в этом году прогнозируются на уровне 9—10 рублей на акцию. Исходя из этого, инвестиции в бумаги алмазной компании могут принести дивидендную доходность свыше 10%.

МТС (обыкновенные акции) — 10%

С точки зрения стратегии, ориентированной на рост котировок бумаг, вложения в компании, чьи доходы зависят от спроса на их товары и услуги внутри страны, выглядят занятием достаточно рискованным. Снижение доходов населения, растущая кредитная нагрузка, повышение налогов — все это говорит явно не в пользу потребительского сектора. Однако в отличие от бумаг экспортеров, стоимость которых, по мнению начальника отдела анализа рынков «Открытие Брокера» Константина Бушуева, уже выглядят достаточно дорого, акции строительных, телекоммуникационных компаний и ретейлеров в прошлом году не выросли. «Индекс телекомов» сейчас торгуется ниже, чем в январе прошлого года.

Вместе с тем акции многих компаний внутренних секторов демонстрируют достаточно приличную дивидендную доходность. В частности, по оценке БКС, дивидендная доходность акций МТС по итогам 2018 года может составить 10,7%. С учетом будущих выплат доходность может быть ниже — 10,2—10,4%. Плюсом для инвесторов является то, что у компании многолетняя дивидендная история, акционерам стабильно выплачивают свыше 25 рублей на акцию. При этом, учитывая заинтересованность основного акционера — АФК «Система» — в высоких выплатах для покрытия долга, есть вероятность дальнейшего роста выплат.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru