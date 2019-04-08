Вошли в историю

Некоторые банки рассматривают кредитную историю клиентов без их согласия Фото: коллаж Banki.ru

Клиенты банков борются с несанкционированными запросами своих кредитных историй. В ход идут жалобы и судебные иски. Как защитить свою кредитную историю от любопытных — в материале Банки.ру.



В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру периодически появляются жалобы на несанкционированные просмотры кредитных историй. Клиенты утверждают, что не давали разрешения на запрос, а банк сделал это без их ведома.

Запрос без спросу

«Сначала приходили СМС от банка, что мне одобрен кредит, хотя я не обращался. Скачал кредитную историю. Увидел, что от моего имени идут запросы в кредитное бюро. Уже непорядок», — написал клиент одного из банков. «Моя кредитная история от разных банков хранится в трех БКИ, и раз в год я езжу в каждое бюро и беру отчет, чтобы держать все под контролем. А в один прекрасный день в списке бюро у меня внезапно вылезло четвертое БКИ. Надо сказать, что я заволновался, потому что никаких новых кредитов в тот момент не брал и с новыми банками не связывался. Метнулся туда, а там вот такой «позыривший» банк. А теперь мне из-за этого «позырившего» каждый год не в три, а в четыре бюро ездить», — жаловался другой клиент.

Банки могут запрашивать кредитную историю только при наличии согласия клиента, тем не менее встречаются единичные случаи запросов без согласия, говорит директор по маркетингу Объединенного кредитного бюро Екатерина Котова.

«Сроки действия согласия, его содержание и способ оформления строго регламентированы законом. В частности, в согласии должна быть указана цель запроса кредитной истории, только в соответствии с которой можно запрашивать и использовать информацию. Срок действия согласия составляет два месяца со дня его оформления. Если в течение указанного времени был заключен договор кредита/займа, то согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора. Без согласия банк может получить только информационную часть кредитной истории, если запрашивает ее с целью выдачи кредита», — поясняет Котова.

Необходимо разделить две ситуации: потребитель, по которому банком был сделан запрос, уже является клиентом этого же банка (имеет кредит / кредитную или дебетовую карту с овердрафтом), или это совершенно новый клиент для банка, указывает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Во втором случае, когда банк запрашивает кредитную историю не по своему «кредитному» клиенту, это может быть как ошибкой в банковских системах, так и преднамеренным действием. В этом случае, скорее всего, можно говорить о том, что запрос сделан без согласия клиента. В первом случае запрос по своему «кредитному» клиенту может являться правомерным, так как с точки зрения закона о кредитных историях согласие на запрос кредитной истории действует в течение всего срока действия кредита или кредитной/овердрафтной карты. Если же кредит был погашен, а карта закрыта (закрывается в среднем в течение 45 дней после подачи соответствующего заявления), а запрос был сделан после этого, такой случай относится к рассмотренному выше», — рассказывает Лагуткин.

«Если у банка есть действующее согласие клиента на запрос в БКИ его кредитной истории, то он может запрашивать данные КИ для формирования предодобренных предложений. Клиент дает такое согласие при оформлении заявки на кредит, и оно действует полгода. А если договор оформлен, то это согласие продлевается на весь срок действия кредита. Банк может осуществлять неограниченное количество запросов на протяжении всего срока действия такого договора», — пояснили в пресс-службе банка «Русский Стандарт».

Возможны ситуации, когда, получая дебетовую карту, клиент дает согласие на запрос кредитной истории.



Покушение на балл

По словам Екатерины Котовой, наличие большого количества запросов на проверку кредитной истории может негативно влиять на скоринговый балл. «В нашей модели балл будет ухудшаться, если у клиента было более 12 запросов за последние 12 месяцев», — указала она.

«Запись об обращении какого-либо банка в бюро кредитных историй появляется при запросе как всей кредитной истории (кредитного отчета), так и индивидуального рейтинга (скорингового балла), который не раскрывает банку саму суть кредитной истории», — добавляет Олег Лагуткин.

«Если говорить о том, влияют ли вообще записи в кредитной истории о запросах кредиторов на скоринговый балл, то ответ — конечно, влияют, но в минимальной степени. В первую очередь на величину скорингового балла влияет качество обслуживания субъектом своих кредитных обязательств. Записи о запросах банков, в том и числе и те, которые находятся в закрытой части кредитной истории, хранятся ровным счетом столько же, сколько хранится и сама кредитная история, то есть десять лет с момента последней записи», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«Информация о том, кто и зачем запрашивал вашу историю, фиксируется в закрытой части кредитной истории и хранится весь срок ее «жизни». Если вы увидели запрос от банка, в который не обращались за кредитом и которому не давали согласия на запрос, можно направить заявление в бюро кредитных историй с просьбой проверить правомерность сделанного запроса. Если банк не сможет подтвердить правомерность запроса, запись будет удалена из кредитной истории», — советует Екатерина Котова.

Изучение и наказание

На форуме портала Банки.ру обсуждают не только то, как удалить запись, но и как привлечь банк к ответственности. «Вы получили свою кредитную историю и обнаружили там запросы от кредитных организаций (банков, МФО, МФК), клиентом которых никогда не являлись или же не имели их именно кредитных продуктов и не подавали на них заявок. Последовательность дальнейших действий зависит от ваших целей и желания — можно просто удалить из кредитной истории эти запросы, а можно попробовать и наказать за них и кредитную организацию, и БКИ, а уже потом удалить», — пишут форумчане. В частности, одному из посетителей форума удалось в судебном порядке истребовать с банка моральную компенсацию за нарушение порядка обработки персональных данных. «Это (размер моральной компенсации. — Прим. ред.) целиком и полностью зависит от судьи, мне попался добрый пофигист, который удовлетворил оба иска в полном объеме — с банка и БКИ было взыскано по 48 тысяч рублей. Банк подал апелляцию, и краевой суд снизил сумму до 25 тысяч рублей», — написал посетитель форума под ником tempur.

Юристы говорят, что несанкционированный запрос кредитной истории влечет как административную, так и уголовную ответственность.

«Запрос на получение кредитной истории должен делаться банком на основании письменного согласия субъекта кредитной истории. И, как правило, при рассмотрении заявки на получение кредита подобное согласие заемщиком подписывается — как в виде отдельного документа, так и в виде включенного в условия договора о предоставлении кредита соответствующего пункта. В случае совершения банком действий, направленных на незаконное получение (или предоставление) сведений из кредитной истории, данные действия как влекут за собой ответственность, предусмотренную КоАп РФ в виде штрафа, так и могут повлечь уголовную ответственность за незаконное получение или разглашение сведений, составляющих банковскую тайну», — отмечает руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова.

«Ответственность банка и БКИ по этим статьям составляет до 50 тысяч рублей за каждый случай нарушения. Также к административной ответственности могут быть привлечены должностные лица банка и БКИ (вплоть до дисквалификации на срок до трех лет). Статья 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности виновных сотрудников БКИ и банка. Эта статья предусматривает как максимальную санкцию лишение свободы на срок до семи лет. Пожаловаться на указанные выше нарушения со стороны банка и БКИ можно в Банк России (статья 14 закона «О кредитных историях») и в прокуратуру», — говорит советник юридической фирмы «ПБ Лигал» Николай Строев.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru