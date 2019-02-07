Для банков с базовой лицензией регулирование упрощено по сравнению с требованиями, предъявляемыми к банкам с универсальной лицензией

Банки с базовой лицензией могут не предоставлять в ЦБ отчетность по МСФО за 2018 год. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте регулятора.

На основании статьи 2 федерального закона № 208-ФЗ («О консолидированной финансовой отчетности»), в который были внесены поправки, вступившие в силу c 8 января 2019 года, «банки с базовой лицензией, не являющиеся головными кредитными организациями банковской группы и участниками банковской группы, вправе не предоставлять в Банк России финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности начиная с отчетности за 2018 год», отмечается в письме.



В декабре 2018-го завершился переходный период, в течение которого банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо нарастить капитал до этого уровня, либо изменить свой статус. По состоянию на 30 декабря 2018 года Банк России заменил лицензии 149 действующим банкам в связи с получением ими статуса банков с базовой лицензией. С учетом отзывов лицензий в 2019 году сейчас в России 147 банков с базовой лицензией. Для таких банков регулирование упрощено по сравнению с требованиями, предъявляемыми к банкам с универсальной лицензией.