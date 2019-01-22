В IV квартале 2018 года 102 российских банка поменяли универсальную лицензию на базовую. Список представлен в очередном выпуске статистических данных по изменениям в структуре банковского сектора от Центробанка РФ, который ранее в январе сообщил, что в общей сложности базовую лицензию на конец декабря 2018-го имеют 149 банков.

В IV квартале базовую лицензию вместо действовавшей по умолчанию универсальной получили следующие банки:

  1. Автоградбанк (Татарстан, Набережные Челны);
  2. АвтоКредитБанк (Казань);
  3. Алтынбанк (Казань);
  4. Апабанк (Москва);
  5. «Аспект» (Москва);
  6. «Берейт» (Ленинградская область);
  7. «Оранжевый» (Санкт-Петербург);
  8. Банк РМП (Банк Развития и Модернизации Промышленности, Москва);
  9. «Стандарт-Кредит» (Адыгея);
  10. Вакобанк (Псковская область, Великие Луки);
  11. «Викинг» (Санкт-Петербург);
  12. «Вологжанин» (Вологда);
  13. ВРБ (Москва);
  14. «Вятич» (Рязань);
  15. Газнефтьбанк (Саратов);
  16. Геобанк (Москва);
  17. «Гефест» (Тверская область, Кимры);
  18. ГринКомБанк (Иркутск);
  19. Далена Банк (Москва);
  20. «Долинск» (Южно-Сахалинск);
  21. Донкомбанк (Ростов-на-Дону);
  22. Дон-Тексбанк (Ростовская область, Шахты);
  23. Донхлеббанк (базировался в Ростове-на-Дону);
  24. «Дружба» (Тюмень);
  25. Евроазиатский Инвестиционный Банк (Москва);
  26. «Евроальянс» (Иваново);
  27. Енисейский Объединенный Банк (Красноярск);
  28. «Ермак» (ХМАО, Нижневартовск);
  29. «Жилкредит» (Москва);
  30. Икано Банк (Московская область, Химки);
  31. АКБ «ИРС» (Москва);
  32. Камский Коммерческий Банк (Набережные Челны);
  33. Камчаткомагропромбанк (Петропавловск-Камчатский);
  34. Кемсоцинбанк (Кемерово);
  35. Кетовский Коммерческий Банк (Курган);
  36. Классик Эконом Банк (Владикавказ);
  37. «Космос» (Москва);
  38. Кранбанк (Иваново);
  39. «Кредитинвест» (Дагестан, Кизилюрт);
  40. Кредпромбанк (Ярославль);
  41. Кросна-Банк (Москва);
  42. Кузбассхимбанк (Кемерово);
  43. «Кузнецкий» (Пенза);
  44. «Кузнецкий Мост» (Москва);
  45. «Курган»;
  46. Майкопбанк;
  47. «Майский» (Кабардино-Балкария, Майский);
  48. «Максима» (Москва);
  49. МВС Банк (Дагестан, Избербаш);
  50. «Мегаполис» (Чебоксары);
  51. Международный Расчетный Банк (Москва);
  52. «Металлург» (Москва);
  53. Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк (Саранск);
  54. Муниципальный Камчатпрофитбанк (Петропавловск-Камчатский);
  55. Народный Банк Тувы (Кызыл);
  56. Народный Доверительный Банк (Москва);
  57. Национальный Банк Сбережений (Иваново);
  58. Национальный Банк Взаимного Кредита (Москва);
  59. Невский Банк (Санкт-Петербург);
  60. «Нейва» (Екатеринбург);
  61. «Новокиб» (Новокузнецк);
  62. Новый Московский Банк (Москва);
  63. «Ноосфера» (Горно-Алтайск);
  64. Оней Банк (Москва);
  65. Первоуральскбанк (Свердловская область, Первоуральск);
  66. Первый Дортрансбанк (Киров);
  67. «Пермь»;
  68. «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург);
  69. Примтеркомбанк (Владивосток);
  70. «Приобье» (ХМАО, Нижневартовск);
  71. Прокоммерцбанк (Москва);
  72. Промсельхозбанк (Москва);
  73. Промтрансбанк (Уфа);
  74. Проинвестбанк (Пермь);
  75. «Прохладный» (Кабардино-Балкария, Прохладный);
  76. Радиотехбанк (Нижний Новгород);
  77. Рента-Банк (Москва);
  78. «Республиканский Кредитный Альянс» (Москва);
  79. Росбизнесбанк (Москва);
  80. Россита-Банк (Москва);
  81. РТС-Банк (Самарская область, Тольятти);
  82. Руна-Банк (Москва);
  83. РусьРегионБанк (Москва);
  84. РФИ Банк (Москва);
  85. Севастопольский Морской Банк (Севастополь);
  86. «Сервис Резерв» (Москва);
  87. «Соколовский» (Москва);
  88. Спецстройбанк (Москва);
  89. Спиритбанк (Тула);
  90. «Спутник» (Самара);
  91. Старооскольский Агропромбанк (Белгородская область, Старый Оскол);
  92. «Столичный Кредит» (Москва);
  93. Таганрогбанк;
  94. «Тайдон» (Кемерово);
  95. Тамбовкредитпромбанк;
  96. Тексбанк (Черкесск);
  97. «Торжок» (Тверская область);
  98. «Фридом Финанс» (Москва);
  99. Холдинвестбанк (Московская область);
  100. Чувашкредитпромбанк (Чебоксары);
  101. «Элита» (Калуга);
  102. Яринтербанк (Ярославль).

Согласно данным, публиковавшимся Центробанком ранее, в I квартале 2018 года базовые лицензии не выдавались, во II квартале было выдано шесть таких лицензий, в III квартале44. При этом у трех банков из общего списка лицензии в настоящий момент уже отозваны: у столичного «Риал-Кредита» и краснодарского банка «Первомайский», получивших базовую лицензию в «первой волне», а также у Донхлеббанка.

В декабре 2018-го завершился переходный период, в течение которого банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо нарастить капитал до уровня не менее 1 млрд рублей, либо изменить свой статус. По состоянию на 30 декабря 2018 года Банк России заменил лицензии 149 действующим банкам в связи с получением ими статуса банков с базовой лицензией. Три банка с универсальной лицензией изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию. Для банков с базовой лицензией регулирование упрощено по сравнению с новыми, технически сложными требованиями, предъявляемыми к банкам с универсальной лицензией.