В IV квартале 2018 года 102 российских банка поменяли универсальную лицензию на базовую. Список представлен в очередном выпуске статистических данных по изменениям в структуре банковского сектора от Центробанка РФ, который ранее в январе сообщил, что в общей сложности базовую лицензию на конец декабря 2018-го имеют 149 банков.

В IV квартале базовую лицензию вместо действовавшей по умолчанию универсальной получили следующие банки:

Автоградбанк (Татарстан, Набережные Челны); АвтоКредитБанк (Казань); Алтынбанк (Казань); Апабанк (Москва); «Аспект» (Москва); «Берейт» (Ленинградская область); «Оранжевый» (Санкт-Петербург); Банк РМП (Банк Развития и Модернизации Промышленности, Москва); «Стандарт-Кредит» (Адыгея); Вакобанк (Псковская область, Великие Луки); «Викинг» (Санкт-Петербург); «Вологжанин» (Вологда); ВРБ (Москва); «Вятич» (Рязань); Газнефтьбанк (Саратов); Геобанк (Москва); «Гефест» (Тверская область, Кимры); ГринКомБанк (Иркутск); Далена Банк (Москва); «Долинск» (Южно-Сахалинск); Донкомбанк (Ростов-на-Дону); Дон-Тексбанк (Ростовская область, Шахты); Донхлеббанк (базировался в Ростове-на-Дону); «Дружба» (Тюмень); Евроазиатский Инвестиционный Банк (Москва); «Евроальянс» (Иваново); Енисейский Объединенный Банк (Красноярск); «Ермак» (ХМАО, Нижневартовск); «Жилкредит» (Москва); Икано Банк (Московская область, Химки); АКБ «ИРС» (Москва); Камский Коммерческий Банк (Набережные Челны); Камчаткомагропромбанк (Петропавловск-Камчатский); Кемсоцинбанк (Кемерово); Кетовский Коммерческий Банк (Курган); Классик Эконом Банк (Владикавказ); «Космос» (Москва); Кранбанк (Иваново); «Кредитинвест» (Дагестан, Кизилюрт); Кредпромбанк (Ярославль); Кросна-Банк (Москва); Кузбассхимбанк (Кемерово); «Кузнецкий» (Пенза); «Кузнецкий Мост» (Москва); «Курган»; Майкопбанк; «Майский» (Кабардино-Балкария, Майский); «Максима» (Москва); МВС Банк (Дагестан, Избербаш); «Мегаполис» (Чебоксары); Международный Расчетный Банк (Москва); «Металлург» (Москва); Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк (Саранск); Муниципальный Камчатпрофитбанк (Петропавловск-Камчатский); Народный Банк Тувы (Кызыл); Народный Доверительный Банк (Москва); Национальный Банк Сбережений (Иваново); Национальный Банк Взаимного Кредита (Москва); Невский Банк (Санкт-Петербург); «Нейва» (Екатеринбург); «Новокиб» (Новокузнецк); Новый Московский Банк (Москва); «Ноосфера» (Горно-Алтайск); Оней Банк (Москва); Первоуральскбанк (Свердловская область, Первоуральск); Первый Дортрансбанк (Киров); «Пермь»; «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург); Примтеркомбанк (Владивосток); «Приобье» (ХМАО, Нижневартовск); Прокоммерцбанк (Москва); Промсельхозбанк (Москва); Промтрансбанк (Уфа); Проинвестбанк (Пермь); «Прохладный» (Кабардино-Балкария, Прохладный); Радиотехбанк (Нижний Новгород); Рента-Банк (Москва); «Республиканский Кредитный Альянс» (Москва); Росбизнесбанк (Москва); Россита-Банк (Москва); РТС-Банк (Самарская область, Тольятти); Руна-Банк (Москва); РусьРегионБанк (Москва); РФИ Банк (Москва); Севастопольский Морской Банк (Севастополь); «Сервис Резерв» (Москва); «Соколовский» (Москва); Спецстройбанк (Москва); Спиритбанк (Тула); «Спутник» (Самара); Старооскольский Агропромбанк (Белгородская область, Старый Оскол); «Столичный Кредит» (Москва); Таганрогбанк; «Тайдон» (Кемерово); Тамбовкредитпромбанк; Тексбанк (Черкесск); «Торжок» (Тверская область); «Фридом Финанс» (Москва); Холдинвестбанк (Московская область); Чувашкредитпромбанк (Чебоксары); «Элита» (Калуга); Яринтербанк (Ярославль).

Согласно данным, публиковавшимся Центробанком ранее, в I квартале 2018 года базовые лицензии не выдавались, во II квартале было выдано шесть таких лицензий, в III квартале — 44. При этом у трех банков из общего списка лицензии в настоящий момент уже отозваны: у столичного «Риал-Кредита» и краснодарского банка «Первомайский», получивших базовую лицензию в «первой волне», а также у Донхлеббанка.



В декабре 2018-го завершился переходный период, в течение которого банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо нарастить капитал до уровня не менее 1 млрд рублей, либо изменить свой статус. По состоянию на 30 декабря 2018 года Банк России заменил лицензии 149 действующим банкам в связи с получением ими статуса банков с базовой лицензией. Три банка с универсальной лицензией изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию. Для банков с базовой лицензией регулирование упрощено по сравнению с новыми, технически сложными требованиями, предъявляемыми к банкам с универсальной лицензией.