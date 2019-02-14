Кабмин актуализировал список банков, уполномоченных работать с отобранными правительством восемью электронными торговыми площадками для госзакупок, сообщает «Коммерсант».

По предложению Минфина из перечня вычеркнут РосЕвроБанк как «не соответствующий требованиям» (уточним, что в ноябре 2018 года РосЕвроБанк был присоединен к Совкомбанку. — Прим. Банки.ру), при этом в список включены банки «Ак Барс», «Возрождение», Тинькофф Банк и находящийся под санкциями СМП Банк. Последний в силу действующих в отношении него международных санкций внесен в список уполномоченных банков отдельным распоряжением правительства. По данным собеседника газеты в аппарате правительства, оба документа подписаны сегодня премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как напоминает издание, новую модель работы системы госзакупок правительство утвердило постановлением № 626 от 30 мая 2018 года, по ней размещающие госзаказ ЭТП обязаны наладить электронное взаимодействие с перечнем уполномоченных банков, которые ведут спецсчета потенциальных поставщиков государства. В частности, на эти спецсчета зачисляется (и блокируется по распоряжению ЭТП на время закупочных процедур) обеспечение заявок на поставку товаров, работ и услуг государству.

При запуске модели Минфин на основании данных Банка России отобрал 18 банков, уполномоченных вести такие спецсчета: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, банки «Россия», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, РНКБ, РосЕвроБанк, ОТП Банк, ЮниКредит Банк.



Позже список был расширен: в него включены все банки, подпавшие под санкции до 1 января 2015 года. Актуализацией этого перечня уполномочен заниматься Кабмин по предложениям Минфина, основанным на информации, получаемой от ЦБ. Требования к банкам утверждены постановлением правительства № 748 от 29 июня 2018 года и предполагают наличие капитала в размере не менее 100 млрд рублей, кредитного рейтинга не ниже, чем у банков, отобранных для размещения бюджетных депозитов, и договора о взаимодействии с ЭТП, размещающими госзаказ.

