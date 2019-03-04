Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад, приуроченный к 25-летию банка.

При открытии вклада на сумму от 25 тыс. рублей сроком на шесть месяцев процентная ставка составит 7,25% годовых, а на сумму от 50 тыс. рублей сроком на один год — 7,5% годовых. При оформлении депозита онлайн вкладчик получит повышенные ставки в размере 7,3% и 7,55% годовых соответственно.

Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Выплата процентов происходит в конце срока.

«Частичное снятие денежных средств не допускается. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно по 27 июля.