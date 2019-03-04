Томскпромстройбанк ввел сезонный вклад «Весенний».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки — шесть месяцев и один год. Процентные ставки составляют 7,3% и 7,6% соответственно. Пополнение и частичное расходование денежных средств не разрешаются. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке 0,05% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Оформить вклад можно в период с 4 марта по 30 апреля.