Компания «МТС» вышла из капитала онлайн-ретейлера Ozon, следует из материалов оператора связи.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 18,69% через Dega Retail Holding Limited», — говорится в документе.



В конце февраля АФК «Система» объявила о подписании обязывающего соглашения о приобретении 18,7% акций компании Ozon за 7,9 млрд рублей у оператора мобильной связи «МТС».

Оплата акций будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года, при этом проценты будут начисляться по рыночной ставке.

В результате сделки доля прямого владения АФК «Система» в Ozon составит 19,3%. Также венчурный фонд Sistema_VC (на 80% принадлежит «Системе») владеет 16,3% акций Ozon.