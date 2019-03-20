Получить денежные средства по сниженной ставке от 13% годовых можно до 31 мая 2019 года. Минимальная ставка действует для зарплатных клиентов, имеющих положительную кредитную историю в банке и оформивших личное страхование. Для «новых» клиентов при условии личного страхования ставка составит 14,25% годовых. В случае отказа от финансовой защиты надбавка составит 2 процентных пункта.

Срок кредитования — два года, минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Для оформления заявки на кредит потребуется паспорт и документ подтверждающий доход — справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка (не требуется для зарплатных клиентов). При сумме свыше 100 тыс. рублей потребуется предоставить копию трудовой книжки или договор.

«Невозможно в полной мере оценить преимущество данного предложения, так как банк не раскрывает максимальную сумму кредита», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.