Временная администрация Московского Индустриального Банка, который с января этого года санируют с участием Фонда консолидации банковского сектора, обнаружила в банке нарушения в сфере валютно-обменных операций, а также случаи финансирования заемщиков с признаками фактической аффилированности с собственниками банка. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред Банка России Василий Поздышев.
«Нами были обнаружены нарушения в сфере валютно-обменных операций. Также зафиксированы случаи финансирования заемщиков, которые юридически никакой связи с собственниками банка не имели, но по факту рассмотрения деятельности этих заемщиков есть признаки того, что они де-факто контролировались собственниками. Временная администрация это сейчас выясняет», — сказал зампред ЦБ.
По его словам, в российской экономике большое количество предприятий до сих пор записано на так называемых «номиналов» (доверенных лиц). «Сейчас мы с заемщиками разбираемся, является ли их собственник реальным, или же он «номинал». Это займет какое-то время», — отметил Поздышев.
«Задача временной администрации — разобраться в том, что на самом деле происходило в Московском Индустриальном Банке. По каждому из обнаруженных нарушений банковского законодательства либо требований Банка России проводится служебное расследование с дальнейшим принятием решения о направлении материалов в правоохранительные органы», — подчеркнул представитель регулятора.
Он сообщил, что при возникновении у ЦБ вопросов собственники и менеджмент банка «дают всю необходимую информацию, с этим проблем как не было, так и нет». «Но есть рабочие вопросы, по которым позиции ЦБ и собственника банка расходятся, в том числе иногда различаются оценки тех или иных ситуаций и действий собственников и менеджмента», — заметил Поздышев.
Напомним, ранее Василий Поздышев отмечал, что «каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств» в банке не выявлено. «По нашей оценке, большое количество заемщиков не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком», — рассказывал он.
Отвечая на вопрос ТАСС, он указал, что оценка регулятором дисбаланса в капитале МИнБанка не изменилась — от 60 млрд до 100 млрд рублей.
В числе прочего он напомнил, что МИнБанк столкнулся с недобросовестным переманиванием его клиентов рядом других игроков, причем оно приняло более острые формы, чем в некоторых аналогичных случаях, когда речь шла, например, о специальных маркетинговых акциях и программах банков-конкурентов, направленных на клиентов санируемых банков. «В случае же с санацией Московского Индустриального Банка нами были зафиксированы телефонные разговоры, где была явная дезинформация клиентов и ложь относительно будущего этого банка», — сообщил Поздышев.
По его словам, в этой истории были замечены пять банков, в том числе крупные. «Кроме публичного заявления и предостережения о недопустимости дезинформации и распространения ложных сведений мы провели работу с топ-менеджментом этих банков на предмет необходимости проведения служебного расследования и наказания. И я знаю примеры, когда люди были уволены», — рассказал он, уточнив, что это были именно руководящие сотрудники, поскольку «те, кто звонил, просто исполняли указание».
Эксперты указывают, что кредитный портфель банка, скорее всего, продолжит генерировать убытки.
Поздышев подтвердил информацию об оттоке средств клиентов из МИнБанка в январе — феврале. «Наибольший отток был в январе, тогда он составил почти 25 миллиардов рублей. Отток был и в начале февраля, но где-то к середине месяца временной администрации удалось стабилизировать пассивы как физических лиц, так и юридических, в результате по февралю отток составил менее 650 миллионов рублей. Сейчас ежедневно по оттокам и притокам у банка либо нулевое, либо небольшое положительное сальдо. Ожидаю за март положительного сальдо», — сказал представитель ЦБ.
«На поддержку ликвидности банка ЦБ выделил 39,9 миллиарда рублей, и именно на поддержку ликвидности больше мы направлять средства не предполагаем. Можно уверенно сказать, что кризис ликвидности банк прошел», — добавил он.
На вопрос о дальнейшей судьбе МИнБанка он ответил, что ЦБ будет принимать все решения относительно модели финансового оздоровления банка после завершения работы временной администрации в части оценки активов. «Также нам надо выяснить, какое количество заемщиков связано с бывшими собственниками. Это принципиальный вопрос для определения модели финансового оздоровления», — подчеркнул Поздышев. Согласно планам ЦБ, эти решения должны быть приняты до конца II квартала.
Предусмотрена докапитализация банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.
«Для клиентов Московского Индустриального Банка это ничего не изменит, ЦБ по-прежнему гарантирует непрерывность деятельности банка», — заверил зампред Центробанка.
Он уточнил, что регулятору нужно будет, например, принять решение, докапитализировать ли весь банк, чтобы он продолжал работать самостоятельно и с хорошими, и с проблемными активами, либо выделить из банка часть проблемных активов, докапитализировать только часть банка, а с проблемными активами работать по модели «Траста».
«Второй вопрос: если проблемные активы будут выделяться, то какая будет модель работы с ними. Возможный вариант, обсуждаемый нами, — создание специализированного закрытого паевого инвестиционного фонда, в который будут переведены проблемные активы банка. Далее этот фонд может быть выставлен на рынок на конкурсной основе с простым правилом: кто из организаций или банков, работающих с проблемными или непрофильными активами, даст Центральному банку больше recovery, тот и берет эти активы. Пока мы это обсуждаем, будем и с рынком обсуждать», — отметил Поздышев.