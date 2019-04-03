Временная администрация Московского Индустриального Банка, который с января этого года санируют с участием Фонда консолидации банковского сектора, обнаружила в банке нарушения в сфере валютно-обменных операций, а также случаи финансирования заемщиков с признаками фактической аффилированности с собственниками банка. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред Банка России Василий Поздышев.

«Нами были обнаружены нарушения в сфере валютно-обменных операций. Также зафиксированы случаи финансирования заемщиков, которые юридически никакой связи с собственниками банка не имели, но по факту рассмотрения деятельности этих заемщиков есть признаки того, что они де-факто контролировались собственниками. Временная администрация это сейчас выясняет», — сказал зампред ЦБ.

По его словам, в российской экономике большое количество предприятий до сих пор записано на так называемых «номиналов» (доверенных лиц). «Сейчас мы с заемщиками разбираемся, является ли их собственник реальным, или же он «номинал». Это займет какое-то время», — отметил Поздышев.

«Задача временной администрации — разобраться в том, что на самом деле происходило в Московском Индустриальном Банке. По каждому из обнаруженных нарушений банковского законодательства либо требований Банка России проводится служебное расследование с дальнейшим принятием решения о направлении материалов в правоохранительные органы», — подчеркнул представитель регулятора.

Он сообщил, что при возникновении у ЦБ вопросов собственники и менеджмент банка «дают всю необходимую информацию, с этим проблем как не было, так и нет». «Но есть рабочие вопросы, по которым позиции ЦБ и собственника банка расходятся, в том числе иногда различаются оценки тех или иных ситуаций и действий собственников и менеджмента», — заметил Поздышев.

Напомним, ранее Василий Поздышев отмечал, что «каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств» в банке не выявлено. «По нашей оценке, большое количество заемщиков не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком», — рассказывал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, он указал, что оценка регулятором дисбаланса в капитале МИнБанка не изменилась — от 60 млрд до 100 млрд рублей.

В числе прочего он напомнил, что МИнБанк столкнулся с недобросовестным переманиванием его клиентов рядом других игроков, причем оно приняло более острые формы, чем в некоторых аналогичных случаях, когда речь шла, например, о специальных маркетинговых акциях и программах банков-конкурентов, направленных на клиентов санируемых банков. «В случае же с санацией Московского Индустриального Банка нами были зафиксированы телефонные разговоры, где была явная дезинформация клиентов и ложь относительно будущего этого банка», — сообщил Поздышев.

По его словам, в этой истории были замечены пять банков, в том числе крупные. «Кроме публичного заявления и предостережения о недопустимости дезинформации и распространения ложных сведений мы провели работу с топ-менеджментом этих банков на предмет необходимости проведения служебного расследования и наказания. И я знаю примеры, когда люди были уволены», — рассказал он, уточнив, что это были именно руководящие сотрудники, поскольку «те, кто звонил, просто исполняли указание».

Отток средств из МИнБанка продолжился в феврале Эксперты указывают, что кредитный портфель банка, скорее всего, продолжит генерировать убытки.

Поздышев подтвердил информацию об оттоке средств клиентов из МИнБанка в январе — феврале. «Наибольший отток был в январе, тогда он составил почти 25 миллиардов рублей. Отток был и в начале февраля, но где-то к середине месяца временной администрации удалось стабилизировать пассивы как физических лиц, так и юридических, в результате по февралю отток составил менее 650 миллионов рублей. Сейчас ежедневно по оттокам и притокам у банка либо нулевое, либо небольшое положительное сальдо. Ожидаю за март положительного сальдо», — сказал представитель ЦБ.

«На поддержку ликвидности банка ЦБ выделил 39,9 миллиарда рублей, и именно на поддержку ликвидности больше мы направлять средства не предполагаем. Можно уверенно сказать, что кризис ликвидности банк прошел», — добавил он.

На вопрос о дальнейшей судьбе МИнБанка он ответил, что ЦБ будет принимать все решения относительно модели финансового оздоровления банка после завершения работы временной администрации в части оценки активов. «Также нам надо выяснить, какое количество заемщиков связано с бывшими собственниками. Это принципиальный вопрос для определения модели финансового оздоровления», — подчеркнул Поздышев. Согласно планам ЦБ, эти решения должны быть приняты до конца II квартала.

«Для клиентов Московского Индустриального Банка это ничего не изменит, ЦБ по-прежнему гарантирует непрерывность деятельности банка», — заверил зампред Центробанка.

Он уточнил, что регулятору нужно будет, например, принять решение, докапитализировать ли весь банк, чтобы он продолжал работать самостоятельно и с хорошими, и с проблемными активами, либо выделить из банка часть проблемных активов, докапитализировать только часть банка, а с проблемными активами работать по модели «Траста».



«Второй вопрос: если проблемные активы будут выделяться, то какая будет модель работы с ними. Возможный вариант, обсуждаемый нами, — создание специализированного закрытого паевого инвестиционного фонда, в который будут переведены проблемные активы банка. Далее этот фонд может быть выставлен на рынок на конкурсной основе с простым правилом: кто из организаций или банков, работающих с проблемными или непрофильными активами, даст Центральному банку больше recovery, тот и берет эти активы. Пока мы это обсуждаем, будем и с рынком обсуждать», — отметил Поздышев.