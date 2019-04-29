Мобильный оператор Tele2 запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию технологию eSIM (предусматривает дистанционную загрузку данных на сим-карту, встроенную в смартфон. — Прим. Банки.ру). Как подчеркивается в релизе организации, она внедрила новую технологию на своей сети первой из «большой четверки» сотовых компаний.

Стать первыми пользователями eSIM могут как клиенты Tele2, так и абоненты «большой тройки». Технология позволяет использовать дополнительную сим-карту в устройствах с поддержкой eSIM.

Технология eSIM внедрялась в компании в два этапа. Сначала оператор протестировал электронную сим-карту на группе сотрудников. «После успешных испытаний компания предложила попробовать это высокотехнологичное решение всем клиентам «большой четверки», которые имеют абонентские устройства с поддержкой eSIM. В рамках пилотного запуска Tele2 разработала бизнес-процессы обслуживания и обеспечила eSIM свои салоны в Москве и области. Первые электронные сим-карты уже появились во флагманских салонах оператора. Полный список магазинов, участвующих в «пилоте», будет доступен на сайте Tele2. Всего пилотный проект охватит 88 монобрендов, которые Tele2 выбрала на основе технологий big data», — рассказали в компании.

Tele2 планирует предложить своим абонентам использование технологии eSIM Оператор поддерживает внедрение eSIM для улучшения клиентского сервиса в России.

Директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов предупредил об ограниченном количестве электронных сим-карт на начальном этапе, но уточнил, что налаженные процессы позволят оперативно увеличить необходимый запас и избежать дефицита.

Все клиенты, желающие стать первыми пользователями eSIM в России, должны обратиться в салон Tele2 c паспортом и получить QR-код, то есть электронную сим-карту. Пользователь через настройки своего устройства выбирает пункт «Добавить сим-карту» и сканирует QR-код. Программное обеспечение смартфона добавляет профиль и регистрирует абонента в сети Tele2. Впоследствии оператор планирует расширить возможности предоставления доступа к QR-коду через личный кабинет абонента и в иных цифровых точках контакта.



В компании Tele2 подчеркивают, что поддержка технологии eSIM реализуется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области безопасности.