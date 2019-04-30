Единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» направил в Минстрой свои предложения по корректировке показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает «Коммерсант» .

Так, вслед за снижением показателей по вводу жилья, связанным с тем, что фактический ввод оказался ниже стартовых показателей нацпроекта, теперь предлагается пересмотреть показатели по средневзвешенной ставке по ипотечным кредитам — в сторону их повышения.

Как отмечается в предложениях «ДОМ.РФ», в первой половине 2018 года в результате «устойчивого снижения доходности по пятилетним ОФЗ ниже 7% банки последовательно снижали ставки по ипотеке, ожидая роста доходности выданных кредитов в будущем». Но эти ожидания не оправдались, и банки были вынуждены повышать ставки. К январю 2019 года они выросли на 1,2—1,7 процентного пункта, достигнув 10,1—10,9% против 9,5%, предусмотренных нацпроектом на конец 2018 года.

Во втором полугодии текущего года при условии снижения инфляции и в отсутствие новых негативных внешних факторов можно ожидать снижения ставок — до 10% и даже ниже. По расчетам «ДОМ.РФ», ставки могут составить 9,9%, что на 1 п. п. выше показателя на этот год. В связи с этим показатели на ближайшие годы планируется пересмотреть, повысив их в 2019 году с 8,9% до 10,5%, в 2020-м — с 8,7% до 9,5%, а в 2021-м — с 8,5% до 9%.

«Для обеспечения ускоренных темпов роста объемов ввода жилья начиная с 2022 года необходимо уже сейчас принять все необходимые меры для запуска новых проектов строительства жилья», — подчеркивают в «ДОМ.РФ». Основной рост должен произойти после 2020 года — когда отрасль адаптируется к новому механизму проектного финансирования, который будет запущен с 1 июля.

Позже в «ДОМ.РФ» опровергли информацию о направленных предложениях по корректировке нацпроекта.

«ДОМ.РФ» не подтверждает наличие информацию о предложениях по корректировке нацпроекта. Мы не получали запрос от газеты «Коммерсант». Мы не можем прокомментировать, на чем основаны некорректные выводы, указанные в статье», — заявил представитель организации.