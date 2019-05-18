Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта 2019 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2019 года. Средние значения ПСК преимущественно увеличились (в таблицах такие случаи обозначены жирным шрифтом), а наиболее неоднородная динамика наблюдается в POS-кредитах.
В частности, повысились в I квартале текущего года по сравнению с IV кварталом 2018-го значения ПСК по автокредитам (по кредитам на новые авто — более заметно, чем на подержанные), свидетельствуют данные регулятора.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,543
|
12,925
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
17,735
|
17,744
Потребкредиты с лимитом кредитования также подорожали, за исключением кредитов с самым крупным лимитом, превышающим 300 тыс. рублей. ЦБ несколько изменил разбивку таких кредитов для анализа и теперь рассматривает кредиты в сумме от 30 тыс. до 100 тыс. и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей как единую категорию — от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. Средняя ПСК в этой новой категории за I квартал 2019 года (23,033%) немного ниже, чем в прежней категории от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (23,66%), и существенно выше, чем в прежней категории 30—100 тыс. (20,669%), поэтому, вероятно, в данном случае можно говорить о росте общего усредненного значения.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
До 30 тыс.
|
20,053
|
22,121
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
20,669
|
23,033
|
от 100 тыс. до 300 тыс.
|
23,66
|
Свыше 300 тыс.
|
23,327
|
23,064
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) единой тенденции не прослеживается: в категории «до года» подешевели самые небольшие (в сумме до 30 тыс. рублей) и самые крупные (свыше 100 тыс.) кредиты, а в категории «свыше года» эти же кредиты подорожали.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
17,57
|
16,87
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,818
|
18,806
|
Свыше 100 тыс.
|
17,722
|
17,578
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
11,749
|
12,828
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
13,136
|
12,688
|
Свыше 100 тыс.
|
13,517
|
13,713
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование подешевели только крупные (в сумме от 300 тыс. рублей) краткосрочные кредиты, а остальные стали дороже. В этой категории ЦБ ввел новую подкатегорию — «потребительские кредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет», ПСК в ней за I квартал 2019 года составила 16,084%.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, %
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
28,803
|
30,349
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
16,469
|
17,896
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
15,76
|
16,215
|
Свыше 300 тыс.
|
12,544
|
11,801
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
20,3
|
20,9
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
18,92
|
19,628
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
18,184
|
18,662
|
Свыше 300 тыс.
|
15,074
|
15,686
|
Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет
|
—
|
16,084
Напомним, Банк России в конце III и в конце IV квартала прошлого года повышал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв ее в итоге до текущего уровня 7,75%.
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в III квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,233% и 23,659% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,495—30,752%, по POS-кредитам — 16,917—25,075% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,735—40,465% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 21,445%.
С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.