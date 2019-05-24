Сбербанк провел доработки, которые сведут на нет хищения из банкоматов во время тайм-аута устройства. Об этом журналистам сообщил зампред правления кредитной организации Сергей Кузнецов.

«Масштабной проблемы не было и нет. Это точно не кибератака и не кибермошенничество, а все связанные с этим доработки нами уже проведены. В том числе ориентированные на удобство клиентов. Чтобы клиент больше никогда уже не попадал в эту ситуацию, даже если ему «запудрили» мозги, отвлекли от экрана», — сказал Кузнецов.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о хищениях с помощью банкоматов Сбербанка. Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Причина — в особенностях настройки пользовательского сценария в терминалах и банкоматах Сбербанка.

По словам Кузнецова, этот вид мошенничества основан на социальной инженерии, и таких случаев немного.

«Мы уже давным-давно другими методами стали подстраховывать наших клиентов (я не буду говорить какими), чтобы они случайно не ошиблись. В последнее время мы по всей стране зафиксировали буквально пять случаев [за неделю], когда были такие невнимательные попытки. Всего их было несколько десятков», — отметил зампред Сбербанка.