Ряд банков с 1 июня 2019 года внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и ставок по кредитам.

Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum», «Премиальная» предлагает повышенный кешбэк: 7% по «платиновым» картам и 5% по «золотым» в категориях «авиалинии, авиакомпании», «пассажирские железнодорожные перевозки», «отели и мотели» и «туристические агентства и организаторы экскурсий». Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

Банк «Нейва» в июне начисляет кешэк в размере 1,5% (Visa Classic) или 3% (Visa Gold) при совершении клиентами покупок по кредитным и дебетовым картам в категории «авиа-, ж/д билеты и морской транспорт» (вместо категории «строительство и ремонт, товары для дома и сада»).

Банк «Союз» с 1 июня будет начислять баллы в категории «железнодорожные билеты» (ранее — в категории «спортивные товары»): по картам «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. За одну операцию может быть начислено максимум 3 тыс. бонусных баллов.

С 1 июня ОТП Банк вводит новые категории повышенного кешбэка по дебетовым картам «Можно все!» и «Твой выбор. Покупки». Теперь 10% по картам будет начисляться в категориях «аренда авто и каршеринг», «duty free» и «спорттовары» (ранее — «кино», «рестораны»). Также повышенный кешбэк в аналогичном размере сохранен еще в двух категориях: «такси» и «общественный транспорт». Максимальный размер вознаграждения по карте «Можно все!» составляет 3 тыс. рублей в месяц, по карте «Твой выбор. Покупки» — 2 тыс. рублей в месяц.

Стоимость обслуживания

Также банк «Союз» изменил стоимость обслуживания по карте «Мой бонус». Теперь плата за обслуживание составляет 150 рублей в месяц, комиссия не взимается в первый месяц и при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг не менее 10 тыс. рублей в течение календарного месяца. Ранее стоимость обслуживания составляла 1,5 тыс. рублей и комиссия не взималась за первый год, а также при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг не менее 150 тыс. рублей за предшествующий год.

Ставки по кредиту



Райффайзенбанк по кредитным картам «110 дней», «Все сразу», «Наличная», «Travel Rewards», «Austrian Airlines», «Gold Package» повысил процентную ставку, действующую при операциях по снятию наличных и других нельготных операциях, на 10 процентных пунктов. Теперь она устанавливается в размере 49% годовых (ранее — 39%).