Райффайзенбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Austrian Airlines
Mastercard World «Austrian Airlines» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- ставка от 27% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 52 дней
- годовое обслуживание 2 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Для путешествий
программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения:
- 1 миля за каждые 60 руб. покупок;
- квалификационные мили за полеты
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3% + 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9% + 390 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 700 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% за операции, совершенные за рубежом;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно с 3-го месяца;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27% до 39%
27-32% годовых по операциям по безналичной оплаты товаров и услуг, 39% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
4% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- возможно оформление без подтверждения дохода;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- дорогое обслуживание;
- высокая процентная ставка;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
- доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно
Дата актуализации
04.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Austrian Airlines» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00