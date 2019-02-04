Вход
Райффайзенбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Austrian Airlines

Mastercard World «Austrian Airlines» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • ставка от 27% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 52 дней
  • годовое обслуживание 2 990 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
7 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Для путешествий

программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения:

  • 1 миля за каждые 60 руб. покупок;
  • квалификационные мили за полеты
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3% + 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3% + 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц
Дополнительная информация
  • плата за пропуск платежа - 700 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% за операции, совершенные за рубежом;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно с 3-го месяца;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27% до 39%
27-32% годовых по операциям по безналичной оплаты товаров и услуг, 39% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • возможно оформление без подтверждения дохода;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • дорогое обслуживание;
  • высокая процентная ставка;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
  • доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно
Дата актуализации
04.02.2019 10:02
Оформить карту
7 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Austrian Airlines» в 50 городах России
33 190
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 77
Банкоматы 308
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 721-99-00