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Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Для путешествий программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения: 1 миля за каждые 60 руб. покупок;

квалификационные мили за полеты Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 2 990 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3% + 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 390 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 700 руб.;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% за операции, совершенные за рубежом;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно с 3-го месяца; Условия кредитования Размер кредитного лимита от 15 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 52 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27-32% годовых по операциям по безналичной оплаты товаров и услуг, 39% годовых - на прочие операции от 27% до 39% Погашение кредита

4% от суммы задолженности + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:4% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 23 до 67 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных миль за расчеты по карте;

возможно оформление без подтверждения дохода;

бесплатное СМС-информирование Минусы дорогое обслуживание;

высокая процентная ставка;

крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения доход после налогообложения - от 25 000 руб.;

доставка карты курьером на территории РФ - бесплатно Дата актуализации 04.02.2019 10:02 Оформить карту 7 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.