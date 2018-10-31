Тип карты



Visa Gold

Технологические особенности

индивидуальный дизайн

моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Бонусы

Благотворительность

Для путешествий

Другое

программа #Всесразу: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на сертификаты "Озон.ру" и "Яндекс.Такси", обменять на мили S7 Priority или денежные средства (500 баллов = 250 руб., 1 000 баллов = 600 руб., 4 000 баллов = 4 000 руб., 20 000 баллов=50 000 руб.), а также на благотворительность:

300 приветственных баллов при достижении суммы покупок 5 000 руб. (сумма каждой покупки от 50 руб.);

1 балл за каждые 50 руб.;

300 баллов в день рождения;

200 баллов на Новый год;

макс. 1 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 3 года

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 1 490 - 1 990 ₽

1 490 руб. по карте со стандартным дизайном, 1 990 руб. - с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка

3% + 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3% + 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб. в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц

Дополнительная информация

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

штраф за пропуск платежа - 700 руб.;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% от суммы операции, совершенной за рубежом;

экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно

Дата актуализации 31.10.2018 12:12



