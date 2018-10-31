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Райффайзенбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Всё сразу

Visa Gold «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • ставка от 27% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 52 дней
  • годовое обслуживание от 1 490 до 1 990 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
Оформить карту
256 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back

в виде бонусов

Бонусы
  • Благотворительность
  • Для путешествий
  • Другое

программа #Всесразу: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на сертификаты "Озон.ру" и "Яндекс.Такси", баллы РЖД-бонус", обменять на мили S7 Priority или денежные средства (500 баллов = 250 руб., 1 000 баллов = 600 руб., 4 000 баллов = 4 000 руб., 20 000 баллов=50 000 руб.), а также на благотворительность:

  • 300 приветственных баллов при достижении суммы покупок 5 000 руб. (сумма каждой покупки от 50 руб.);
  • 1 балл за каждые 50 руб.;
  • 300 баллов в день рождения;
  • 200 баллов на Новый год;
  • макс. 1 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 3 года
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 490 - 1 990 ₽

1 490 руб. по карте со стандартным дизайном, 1 990 руб. - с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка

3% + 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3% + 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб. в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно с 3-го месяца;
  • штраф за пропуск платежа - 700 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% от суммы операции, совершенной за рубежом;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27% до 39%
27-32% годовых на операции по безналичной оплате товаров и услуг, 39% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • накопленные бонусные баллы конвертируются в рубли;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • возможно получение без подтверждения дохода
Минусы
  • высокая процентная ставка;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
  • доставка карты курьером
Дата актуализации
04.02.2019 09:35
Оформить карту
256 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Всё сразу» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00