Райффайзенбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
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Visa Gold «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- ставка от 27% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 52 дней
- годовое обслуживание от 1 490 до 1 990 ₽
- cash back
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
в виде бонусов
Бонусы
- Благотворительность
- Для путешествий
- Другое
программа #Всесразу: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на сертификаты "Озон.ру" и "Яндекс.Такси", баллы РЖД-бонус", обменять на мили S7 Priority или денежные средства (500 баллов = 250 руб., 1 000 баллов = 600 руб., 4 000 баллов = 4 000 руб., 20 000 баллов=50 000 руб.), а также на благотворительность:
- 300 приветственных баллов при достижении суммы покупок 5 000 руб. (сумма каждой покупки от 50 руб.);
- 1 балл за каждые 50 руб.;
- 300 баллов в день рождения;
- 200 баллов на Новый год;
- макс. 1 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 3 года
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 490 - 1 990 ₽
1 490 руб. по карте со стандартным дизайном, 1 990 руб. - с индивидуальным дизайном
Снятие наличных в банкоматах банка
3% + 300 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3% + 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9% + 390 руб. (3% + 300 руб. в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9% + 390 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60% от суммы кредитного лимита в день, до 100% в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно с 3-го месяца;
- штраф за пропуск платежа - 700 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,65% от суммы операции, совершенной за рубежом;
- экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 52 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27% до 39%
27-32% годовых на операции по безналичной оплате товаров и услуг, 39% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
4% от суммы задолженности
4% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 23 до 67 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода требуется для получения наиболее выгодных условий
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- накопленные бонусные баллы конвертируются в рубли;
- крупная сумма кредитного лимита;
- возможно получение без подтверждения дохода
Минусы
- высокая процентная ставка;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доход после налогообложения - от 25 000 руб.;
- доставка карты курьером
Дата актуализации
04.02.2019 09:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Всё сразу» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00