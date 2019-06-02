Россия имеет шансы войти в пятерку стран — лидеров по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .



«Вы знаете, по поводу первых (по развитию искусственного интеллекта) я бы не взял на себя ответственность, я думаю, это пока нерешаемая задача. Но находиться в числе стран-лидеров, скажем, войти в пятерку стран, которые обладают этой технологией, — это вполне реально», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о перспективах России стать мировым лидером в сфере развития данной технологии.

По мнению Грефа, у страны неплохие стартовые условия в развитии искусственного интеллекта. «Россия входит в пятерку стран (наряду с США, Японией, Южной Кореей и Китаем. — Прим. ТАСС), у которых есть важные элементы цифровой инфраструктуры, как, допустим, собственный поисковик, собственные социальные сети, которые, в общем, доминируют на отечественном рынке», — отметил глава Сбербанка.

30 мая президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. В рамках мероприятия глава государства призвал активнее привлекать российские компании к внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику страны.