Участники рынка позитивно отнеслись к новости о том, что гендиректор компании «Магнит» Ольга Наумова покидает свой пост. Официальная версия ее увольнения — из-за расхождений в стратегии видения бизнеса. На фоне сообщения о переменах в руководстве акции ретейлера на Московской бирже в течение торгового дня поднимались более чем на 4% до 3 840 рублей.

«На фоне снижения темпов роста выручки «Магнита» и двух лет снижения показателей чистой прибыли и EBITDA отказ от стратегии быстрой экспансии и сосредоточение на повышении рентабельности активов — это хорошая новость для инвесторов, учитывая, что уходящий генеральный директор стоял за расширение экспансии», — написал в комментарии директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его мнению, уход Наумовой не должен повредить капитализации компании.

Вместе с тем, как заявил президент и зампред совета директоров компании Ян Дюннинг, который после ухода Наумовой займет кресло гендиректора «Магнита», ретейлер не планирует в ближайшее время менять свою стратегию.

Как считает аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин, бумаги «Магнита» могли подорожать вместе с ростом сектора базовых потребительских товаров на вчерашних торгах. Он не исключает роста стоимости акций «Магнита» до 5 700 рублей.

В «Атоне» настроены более скептически: по мнению аналитика компании Анастасии Силантьевой, текущий отскок в бумаге можно рассматривать скорее как возможность выхода из позиции.

«Сегодняшнее событие говорит о продолжении уже многолетнего, начавшегося еще во времена Сергея Галицкого, кризиса управления в компании, на что в дополнение накладываются большие размеры ретейлера и изменившаяся ситуация в отрасли, структура которой стала более развитой и конкурентной», — написала она в комментарии.