В среду на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено, что выдача документов нового типа начнется в июле 2020 года на территории Москвы, сообщает «Коммерсант» .

Переход можно осуществить раньше запланированного, пояснил на совещании Дмитрий Медведев. «Сейчас у нас есть все возможности, чтобы этот проект осуществить, учитывая уровень развития информационных технологий, который достигла наша страна, да и весь мир», — отметил премьер.

Пилотной территорией станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов. Здесь выдача электронных паспортов начнется в июле 2020 года через отделения ОВД. Возможность выдачи через МФЦ пока прорабатывается. Пошлина за выдачу паспорта пока сохранится в размере 300 рублей, а затем будет постепенно увеличиваться. Паспорт нацпроекта «Цифровая экономика» предполагает, что на эти цели будет потрачено 114,4 млрд рублей.

При этом замена паспортов будет происходить в рамках установленных циклов, поэтому люди старше 45 лет смогут продолжать пользоваться бумажными документами бессрочно. «Никакого принуждения, обязательности и компанейщины здесь не будет», — пообещал Максим Акимов.