Минэкономразвития подготовило изменения в правила предоставления льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по ставке 8,5%, согласно которым уполномоченные банки смогут выдавать льготные займы кредитным траншем. Соответствующий документ был опубликован в среду на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что ставки субсидирования… применяются к кредитным траншам, которые выданы уполномоченными банками после вступления в силу настоящего постановления по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу настоящего постановления», — говорится в проекте изменений к текущим правилам.

Кроме того, министерство предлагает дополнить программу рефинансированием ранее выданных предпринимателям кредитов на развитие бизнеса в приоритетных отраслях, пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.

Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля, она позволяет малому бизнесу получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Согласно утвержденным планам, в 2019 году малому бизнесу планируется выдать более 330 млрд рублей льготных кредитов.