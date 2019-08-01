СК «Сбербанк страхование» за первые шесть месяцев 2019 года собрала почти 8,4 млрд рублей премии — на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 3 млрд рублей и выросла на 41%. Такие предварительные результаты финансовой отчетности приводятся в релизе страховщика.



Наибольшая часть сборов — 6,8 млрд рублей — пришлась на страхование имущества физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт. Поступления по этой линии бизнеса выросли на 17%.

Существенный рост продемонстрировали также страхование выезжающих за рубеж — на 52% до 377 млн рублей и страхование гражданской ответственности — на 21% до 407 млн рублей. По страхованию имущества юридических лиц компания собрала 334 млн рублей премии — вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» вырос на 49% до 566 млн рублей. Среди крупных выплат за первое полугодие — 7,4 млн рублей за пострадавшее при пожаре административное здание корпоративного клиента в Татарстане.