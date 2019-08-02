ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Теперь в зависимости от размера первоначального взноса заемщика (соотношения «кредит — залог») денежные средства предоставляются:

под 9,2—10,6% годовых при покупке новостроек и вторичного жилья;

10—10,5% годовых при рефинансировании;

10,1% годовых при покупке залоговой недвижимости банка;

под 9,2% годовых при оформлении займа военнослужащими.

Для зарплатных клиентов и сегмента «Люди дела» (бюджетники и госслужащие) предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 п. п. При оформлении кредита без подтверждения дохода итоговая ставка увеличится на 0,25 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. В зависимости от программы сумма финансирования может достигать 60 млн рублей, а срок — 30 лет.

При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 п. п.

«Минимальная ставка по кредитам на покупку первичного и вторичного жилья действует при условии покупки квартиры площадью более 100 квадратных метров», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.