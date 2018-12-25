Рефинансирование
ВТБ, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п.п. без личного и/или титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- предоставляется иностранцам;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возраст заемщика - до 75 лет на дату окончания срока кредитного договора;
- срок действия положительного кредитного решения - 4 месяца;
- допускается кредитование без документов о доходе ( при К/З до 50%)
Особые ограничения
- при кредитовании без подтверждения дохода максимальный срок кредита - 20 лет