Сеть приема карт «Мир» в Турции расширилась на 7,2 тыс. банкоматов Ziraat и почти 500 тыс. торгово-сервисных предприятий

Турецкий банк Ziraat, один из крупнейших на рынке эквайринга, начал принимать в своих устройствах российские карты «Мир». Об этом сообщили в платежной системе «Мир», уточнив, что благодаря такому партнерству сеть приема российских платежных карт в Турции расширилась на 7,2 тыс. банкоматов Ziraat и почти 500 тыс. обслуживаемых банком торгово-сервисных предприятий.

«Теперь держатели национальных платежных карт при посещении Турции могут пользоваться своим привычным платежным инструментом так же комфортно, как в России…. Россияне смогут по достоинству оценить более выгодный обменный курс и удобство прямой оплаты картами «Мир» в сотнях тысяч магазинов, ресторанов и других торгово-сервисных предприятий в Турции», — подчеркивается в релизе.



Ранее в этом году карту «Мир» в Турции стал принимать Isbank (Ишбанк), располагающий самой обширной эквайринговой сетью в стране.

