«МегаФон» предлагает абонентам кешбэк за визит в офис оператора для подтверждения паспортных данных, сообщает РБК . Оператор проводит обмен бонусов на паспортные данные в рамках выполнения требований закона «О связи», который с 1 июня 2018 года обязал операторов отключать от услуг абонентов, чью личность не удалось подтвердить. Так, подтвердив данные до определенного срока, абонент сможет получить в подарок кешбэк 20% на три месяца.

В случае если данные не подтверждаются, оператор должен приостановить оказание услуг связи такому абоненту. Кроме того, оператор должен прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или Роскомнадзора, если в результате контрольных мероприятий выяснилось, что данные абонента не были подтверждены в течение 15 суток. Те же поправки также требуют, чтобы абонент — юрлицо или индивидуальный предприниматель предоставлял оператору связи сведения о сотрудниках, которые пользуются услугами по корпоративным тарифам. Исключение — контракты, заключенные в рамках госзакупок.

По словам представителя «МегаФона», компания просит подтвердить данные, если система показывает, что существует вероятность каких-либо неточностей в паспортных данных абонента. Если абонент для подтверждения выбирает посещение офиса оператора, то ему дарят трехмесячный кешбэк в размере 20% «в признательность за лояльность и потраченное время». «Сим-карты, по которым не предоставили данных, по закону мы отключаем. В основном это так называемые серые сим-карты, которые были приобретены с рук и мало использовались», — сказал представитель оператора.

Представитель МТС Алексей Меркутов пояснил, что компания проверяет данные абонентов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). «Абонентам, сведения о которых не прошли проверку достоверности в СМЭВ, в течение трех дней направляется СМС о необходимости предоставить достоверные сведения в течение 15 дней с момента информирования. В подавляющем большинстве случаев абоненты откликаются на наши сообщения сверить данные», — сказал Меркутов. «На текущий момент мы довольны результатами активностей (по проверке достоверности сведений об абонентах) и количеством клиентов, которые предоставили актуальную информацию после запроса оператора», — сказала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева.