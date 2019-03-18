Минкомсвязь разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim). Планируется, что она будет готова к концу этого года, пишут «Ведомости».



Использование eSim не требует внесения изменений в законодательство, считает Минкомсвязь. ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке, подготовленной министерством. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

ЕSim — это модуль, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы и заменяющий обычную сим-карту. Для подключения устройства с eSim (сейчас это новейшие модели iPhone и смартфоны Google Nexus, планшеты, «умные» часы Samsung и Apple) к сотовой сети можно не вставлять обычную сим-карту. Пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение оператора — и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

В iPhone Xs, Xs Max и Xr таким образом можно сохранить до пяти операторских профилей. В мире сейчас около 30 операторов, поддерживающих eSim. В прошлом году о поддержке технологии заявили филиалы T-Mobile (подразделение Deutsche Telekom) в Германии, Чехии и Австрии, британская EE и Vodafone в ФРГ. В США eSim поддерживают T-Mobile, Verizon и AT&T.

Законодательных препятствий внедрению eSim в России нет, но имеются нормативные, говорится в справке Минкомсвязи. Утвержденные правительством правила оказания услуг телефонной связи предписывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять сим-карту. А поскольку извлечь eSim нельзя, процедура переноса номера для eSim пока не урегулирована, говорится в документе. Кроме того, Минкомсвязь констатирует отсутствие у операторов необходимой для введения eSim инфраструктуры.

ESim может сильно изменить рынок, считает партнер Deloitte Антон Шульга. Во-первых, станут ненужными дилеры, торгующие контрактами операторов. Во-вторых, eSim может дать импульс развитию виртуальных операторов. Ведь абоненты, по сути, будут выбирать между мобильными приложениями. Кроме того, виртуальным оператором может стать производитель аппарата с eSim или поставщик операционной системы — он сможет предложить абонентам оптимальный для них тариф или даже оптимизировать тарифы операторов в зависимости от времени и местоположения пользователя.