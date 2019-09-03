В России получают распространение платформы на стыке social media и онлайн-трейдинга, сообщает «Коммерсант» . Речь идет о решениях для social trading — способа биржевой торговли, в котором значение приобретает комьюнити частных инвесторов, где подписчики смогут публиковать посты, писать комментарии, отмечать в публикациях ценные бумаги, подписываться на других участников соцсети и просматривать их профили, в том числе состав инвестиционного портфеля, торговую статистику, получать уведомления о сделках пользователей, на которых подписан.

По данным британского портала Socialtradingguru.com, на международных рынках действуют порядка 30 крупных соцсетей для инвесторов. Все они оснащены инфраструктурой для онлайн-инвестирования и возможностью копирования чужих сделок. Другая часть ресурсов представляет собой площадки для общения и обмена инвестидеями, дополненные сервисами вроде подписок на биржевые графики, торговые сигналы, списки котировок и т. д.

В России трейдерские социальные сети выросли из общедоступных околобиржевых форумов и сервисов блогов. Другие сети создавались отдельными игроками брокерского рынка в интересах собственного бизнеса.

В крупных брокерских компаниях о разработках в области социального трейдинга пока говорят с осторожностью. По мнению экспертов, практика социального трейдинга ассоциируется прежде всего с рынком Forex. Директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокера» Дмитрий Панченко отметил, что в фокусе компании — не возможность легкого обогащения при помощи следования за успешным трейдером, а «история с подсказкой»: как сформировать различные типы портфелей в зависимости от горизонта планирования и отношения к риску. В России вступили в силу изменения в закон, которые подразумевают ответственность банка за качество предоставляемых клиенту инвестиционных консультаций.