Держатели карт «Мир» Хакасского Муниципального Банка теперь могут совершать покупки с помощью Samsung Pay. Об этом сообщается на сайте организации.

Хакасский Муниципальный Банк является участником Национальной системы платежных карт под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Подключение Samsung Pay реализовано при технологической поддержке процессингового центра «КартСтандарт» (ГК «ЦФТ»), следует из релиза.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay можно использовать везде, где принимаются банковские карты. Благодаря собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission) расплачиваться с помощью смартфона можно даже на тех терминалах, которые не поддерживают стандартную технологию бесконтактной оплаты (NFC).

Для осуществления платежа необходимо провести по экрану телефона снизу вверх и выбрать карту; подтвердить трансакцию по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду; поднести смартфон к терминалу.



«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung Knox», — подчеркивают в банке.