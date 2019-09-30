Рубль незначительно укрепляется к иностранным валютам в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дешевел на 7 копеек к уровню закрытия пятничной сессии, а евро — примерно на 3 копейки. На 10:23 мск курсы составляют 64,6 рубля за доллар (минус 10 копеек) и 70,69 рубля за евро (минус 6 копеек).

Как напоминают аналитики FxPro, рубль в течение сентября прибавлял более 5% к доллару и евро, однако в последнюю неделю месяца российская валюта «растеряла первоначальный импульс и аккуратно развернулась в сторону снижения». Кроме того, первые признаки разворота котировок доллара и евро к росту сопровождались повышением объемов, а это верный признак интереса рынка к развороту тренда, указывают эксперты.

«Рубль выглядит сейчас сильно перегретым и рискует заметно охладеть уже в следующем месяце. Судя по динамике, EUR/RUB в очередной раз нашла железобетонную поддержку на спаде к 70 (рублям), а доллар стали выкупать к рублю на погружении под 64 (рубля). Это примерно на рубль выше, чем в июле. Отметим, что последовательность повышающихся минимумов — верный признак восходящей тенденции», — отмечается в комментарии FxPro.

В компании подсчитали, что в среднем рубль за последние 20 лет терял в октябре около 3,3% к доллару. «Прибавляя в рамках среднего исторического значения, USD/RUB может оказаться вблизи 66,5 (рубля за доллар). EUR/RUB вполне может нацелиться на уровни в диапазоне 73—74 (рублей за евро), откуда началось снижение в первые дни сентября», — рассуждают аналитики.



При этом они не исключают еще более резких потерь для российской валюты, относя к числу потенциальных уязвимостей «перегретый мировой фондовый рынок, раздутый надеждами на прогресс в торговых переговорах, на фоне набирающего обороты скандала вокруг импичмента (президента США Дональда) Трампа». «Рынки воспринимают эту ситуацию как рост неопределенности и разворачивают инвесторов от поисков доходных активов, таких как рубль, к защитным бумагам — высоконадежным гособлигациям развитых стран еврозоны и США», — объясняют эксперты.