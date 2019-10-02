Московский Индустриальный Банк в августе и сентябре подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайства о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае из аграрной группы «Ростовская нива», в числе активов которой 150 тыс. га сельскохозяйственных земель и пять зерновых элеваторов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сайта ФАС и пояснения пресс-службы банка.

«Ростовская нива» — российская часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби», рассказал «Ведомостям» знакомый руководства «Ростовской нивы» и подтвердил близкий к ней человек: по данным одного из собеседников, сейчас компании принадлежат разным не связанным между собой физлицам, но по-прежнему имеют отношение к собственникам «Алиби».

Владелец «Алиби» Нурлан Тлеубаев входил в число богатейших бизнесменов Казахстана, ему принадлежали крупнейший в стране зернотрейдер «АПК-Инвест», 50% Зерновой страховой компании и другие активы, но в 2015 году на фоне плохого урожая, падения мировых цен на зерно, девальвации тенге и вызванного ею снижения деловой активности в стране кредиты стали менее доступны, зерновой бизнес Тлеубаева пошатнулся, а закончилось все дефолтом по облигациям.

По словам представителя финучреждения, МИнБанк давал предприятиям «Ростовской нивы» кредиты на развитие, но сейчас они не в состоянии исполнить обязательства, поэтому банк решил обратить взыскание на доли, а какие именно активы группы в итоге получит банк — станет понятно по итогам рассмотрения ходатайств в ФАС, и уже после этого МИнБанк оценит дальнейшие перспективы «Ростовской нивы». Долг группы перед Московским Индустриальным Банком — по меньшей мере 12 млрд рублей, говорит человек, знающий об этом от менеджмента кредитной организации, но ее представитель это не комментирует.

Напомним, Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке.



В конце сентября стартовала процедура реорганизации Московского Индустриального Банка и нижегородского Вокбанка, предусматривающая присоединение Вокбанка к МИнБанку. Центробанк этим летом стал владельцем МИнБанка и Вокбанка, докапитализировав их на 128,7 млрд и 2,73 млрд рублей соответственно.