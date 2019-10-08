Доходность российских облигаций федерального займа продолжила снижаться. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за сентябрь .

В сентябре кривая доходности ОФЗ вновь снизилась и приблизилась к уровню начала апреля 2018 года. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ, по данным Национального Расчетного Депозитария, в общем объеме рынка в сентябре не изменилась и составила 29%, объем вложений нерезидентов вырос на 32 млрд рублей.

«Доля нерезидентов на аукционах ОФЗ за сентябрь в среднем составила 19%, что ниже средней доли в 36% с момента снижения объемов первичного размещения в июне 2019 года. Стоит отметить, что доля нерезидентов на фоне сокращения предложения ОФЗ на аукционах стала более волатильной: минимальное и максимальное значения доли на аукционах стали находиться в интервале от 3% до 67%, — описывают в ЦБ одну из тенденций, наблюдающихся на рынке госбумаг. — Увеличение волатильности доли нерезидентов на аукционах связано с комбинациями параметров доходности и дюрации конкретных выпусков облигаций (ряд выпусков из-за небольшой дюрации пользуются меньшим спросом со стороны иностранных инвесторов), размещаемых на аукционе, а также с распределением спроса локальных участников».

Регулятор отмечает и то, что спрос на ОФЗ с плавающим купоном в сентябре превысил показатель августа. Участники рынка могут использовать выпуски ОФЗ-ПК для управления процентным риском, не прибегая к производным финансовым инструментам, поясняют в ЦБ.

«Влияние введения новых санкционных ограничений на возможность участия американских инвесторов в первичном размещении суверенных нерублевых облигаций на долю вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД было незначительным. За сентябрь 2019 года доля снизилась на 0,5 процентного пункта, до 54,1%, а объем вложений нерезидентов на конец месяца составил 22,2 млрд долларов», — говорится также в докладе.

В числе прочего в ЦБ указывают на увеличение нетто-размещения рублевых корпоративных облигаций в период с января по сентябрь 2019 года. Во многом это было обусловлено ростом выпуска облигаций банковского сектора. Средний рейтинг размещенных рублевых корпоративных облигаций банковского сектора в 2019 году вырос, а количество выпусков (или эмитентов) без рейтинга сократилось.

Кроме того, ЦБ в «Обзоре рисков» комментирует ситуацию с долларовой ликвидностью на российском рынке в связи с волатильностью на американском финансовом рынке.

«16—17 сентября на американском денежном рынке произошел существенный рост ставок однодневного РЕПО на фоне дефицита долларовой ликвидности, вызванного стечением нескольких факторов. Российский рынок не ощутил значительного дефицита долларовой ликвидности благодаря «буферу ликвидности», накопленному кредитными организациями», — заверили в Банке России, подчеркнув, что «несмотря на сокращение в августе валютной подушки, оставшегося объема (12 млрд долларов США по состоянию на 1 сентября 2019 года) достаточно для предотвращения дефицита, вызванного волатильностью на внешних рынках».



Вместе с тем в ЦБ констатировали, что некоторые участники рынка столкнулись с трудностями при размещении евро. «В рамках управления ликвидностью валют с отрицательными базовыми ставками кредитные организации часто заключают свопы евро / доллар США. Однако в условиях роста стоимости заимствования доллара США участники использовали альтернативный вариант размещения евро посредством валютного свопа евро/рубль, что спровоцировало избыточное предложение евро. На этом фоне ставки на свопы евро/рубль на рынке выросли до уровня верхней границы процентного коридора операций «валютный своп» с Банком России. Вследствие чего участники заключили сделку «валютный своп» с Банком России на общий объем 500 млн евро», — рассказали в ЦБ.