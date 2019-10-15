Счетная палата России проанализировала исполнение госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2018 году и указала на то, что три плановых показателя из пяти не были достигнуты. Среди этих показателей и ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам прошлого года составила 72,9 года вместо запланированных 74 лет, что связано с влиянием социально-экономических факторов. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.



«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) (план — 74 , факт — 72,9), что связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, еще достаточно высок (несмотря на его снижение в последние годы) показатель уровня смертности среди населения в трудоспособном возрасте», — говорится в заключении ведомства.

В августе 2019 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что по результатам первого полугодия 2019-го ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,8 года и составила 73,7 года.

​МЭР сомневается, что средняя продолжительность жизни в России достигнет 76 лет к 2025 году Недостижение показателя в 2018 году связано с влиянием социально-экономических факторов.

Не удалось по итогам прошлого года достигнуть запланированных показателей по снижению смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (план — 192,8 случая, факт — 193,1).

«Причинами недостижения показателя снижения смертности от новообразований, согласно данным Минздрава России, к сохранению собственного здоровья и прохождению профилактических медицинских осмотров на фоне недостаточной информированности населения об онкологических заболеваниях и факторах риска их развития; недостаточно активная работа первичного звена здравоохранения по выявлению онкологических заболеваний; отсутствие онкологической настороженности врачей первичного звена здравоохранения», — уточняется в тексте документа.

Кроме того, Счетная палата фиксирует, что целевой показатель по удовлетворенности населения качеством медицинской работы в 2018 году также не был достигнут (план — 41,7%, факт — 38,7%).