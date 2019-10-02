Целевой показатель средней продолжительности жизни в России, который, согласно государственной программе «Развитие здравоохранения» Минздрава, должен составить 76 лет к 2025 году, может быть не достигнут. Об этом говорится в сводном докладе Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2018 года, опубликованном во вторник на сайте правительства.



«Значение указанного показателя [ожидаемая продолжительность жизни при рождении], запланированное на 2018 год (74 года), достигнуто не было (ожидаемая продолжительность жизни при рождении по сравнению с 2017 годом (72,7 года) увеличилась только на 0,43%, или 0,2 года) <…> В этой связи вызывает обоснованное сомнение возможность достижения указанного Минздравом России прогнозного значения показателя (76 лет) к 2025 году», — говорится в документе.

Отмечается, что недостижение показателя в прошлом году связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, безработица, высокий показатель смертности людей трудоспособного возраста.

При этом, согласно докладу, за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) средняя продолжительность жизни в РФ увеличилась на 2,14 года — с 70,76 до 72,9 года.

«При этом обращаем внимание на то, что указом президента РФ [Владимира Путина] от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из национальных целей развития РФ на период до 2024 года определена еще более амбициозная цель по сравнению с прогнозируемой Минздравом России: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет) и обеспечение устойчивого естественного роста численности населения», — сказано в отчете Минэкономразвития.