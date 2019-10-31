Совкомбанк в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру представил карту рассрочки «Социальная Халва» с бонусной программой для пенсионеров.

При совершении от пяти покупок на общую сумму от 5 тыс. рублей ежемесячно пенсионеры, подключенные к новой услуге, получат возможность принять участие в программе балльного кешбэка, вернуть проценты по кредиту Совкомбанка в рамках акции «Все под 0», стоимость тарифного плана и подключения к услуге «Кредитный доктор».

Стандартные условия программы лояльности — кешбэк и проценты на остаток — остаются неизменными. «По «Социальной Халве», чтобы получить 6% — то, что вы получаете при оплате телефоном, для клиентов-пенсионеров мы сделали исключение. Они могут получить 6-процентный кешбэк при оплате картой», — уточнила заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова.