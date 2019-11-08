Российские компании расширяют возможности использования системы распознавания лиц: биометрия встраивается в банкоматы и уже тестируется для прохода в фитнес-клубы. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме» и фирме NtechLab — партнере «Ростеха».

Так, оператор Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» планирует встроить систему распознавания лиц в банкоматы. Пока такие АТМ готовятся к пилоту. Для идентификации в банкомате клиенту не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон: камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица. Как рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий, некоторые банкоматы уже переоборудуют для работы без карты, но с использованием телефона.

В Промсвязьбанке подтвердили, что готовятся к старту тестирования АТМ с распознаванием лиц. Тинькофф Банк уже тестирует такие банкоматы на своих сотрудниках. Возможность внедрения технологии распознавания лиц в банкоматы рассматривают и в «Ак Барсе». Биометрические технологии в банкоматах пока проверяются на предмет эффективности и безопасности, сообщили в Почта Банке.

Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять с 2020 года и в российских фитнес-клубах: на входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц, нейросеть откроет клиенту и шкафчик. Программное обеспечение для фитнес-клубов разработано технологическим партнером госкорпорации «Ростех» — компанией NtechLab.

Технологию опробовали на пяти клубах, два из которых находятся в Москве, а остальные — в Барнауле и Сургуте. Со следующего года еще 50 фитнес-центров по всей стране оборудуют такой же пропускной системой. Пока речь идет о крупных клубах на 3,5—5 тыс. клиентов, но, поскольку система использует облачное хранилище, в будущем ее смогут позволить себе и небольшие залы, пояснил вице-президент некоммерческой организации «Национальное фитнес-соединение» (НФС) Юрий Стиперенко.